Gümüşhane'deki Maç Sonrası Tartışma

Gümüşhanespor
Kulübü Başkanı Kurban Karagöz, 2-2 biten Ankara Demirspor
maçı sonrası çıkan tartışmaların abartıldığı gibi olmadığını, sadece bazı fevri davranışların olduğunu savunarak, bu tür olaylarla anılmayı hiç tasvip etmediklerini söyledi.
Karagöz, Tekke köyündeki kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, dün Gümüşhane Yenişehir
Stadı'nda Ankara Demirspor ile oynadıkları ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından yaşanan tartışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Statta maç boyunca önemli bir fevri davranış gözlemlemediğini sadece rakip takımdan birkaç oyuncunun olumsuz hareketlerine şahit olduklarını dile getiren Karagöz, seyircinin rakip soyunma odasına, hakeme veya gözlemcilere fiili ve sözlü bir müdahalesinin bulunmadığını iddia etti.
Karagöz, maçın ardından birkaç futbolseverin fevri davranışı nedeniyle arbede yaşandığını anlatarak, "Bu arkadaşlarımızın dördü tamamen olayı ayırmaya yönelik hareketleri olan ve bir başkasına da fili müdahalede bulunmayan arkadaşlarımızdır." dedi.
Küçük bir olayın sosyal medya yöntemiyle abartıldığını öne süren Karagöz, "Olayların bu kadar abartılmasına bakmayın, burada sadece fevri davranışlar olmuştur. Bu tür olaylarla anılmayı hiç tasvip etmiyoruz. Bir daha Gümüşhanespor'da bu tür olaylar yaşanmamasını istiyoruz." diye konuştu.
Karagöz, Gümüşhanespor taraftarına da maçlara gelerek takımlarına sahip çıkmaları ve takıma zarar verecek davranışlardan uzak durmaları çağrısında bulundu.
Gümüşhane,Ankara Demirspor
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:42