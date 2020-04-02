Gümüşhane'den geçen her araç dezenfekte ediliyor

Gümüşhane Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları ve caddelerdeki dezenfeksiyon çalışmalarının ardından isteyen herkesin ücretsiz olarak faydalanabileceği araç dezenfeksiyon hizmetini başlattı.Balyemez Konağı karşısındaki eski polis uygulama noktasında gerçekleştirilen işlem sırasında araçların içi ve bagajları dezenfekte edildikten sonra araç sahiplerine el dezenfektanı da veriliyor.Gümüşhane'yi transit geçen araçların da faydalanabileceği uygulamanın başlaması nedeniyle ekipleri ziyaret eden Belediye Başkanı Ercan Çimen, vatandaşlara el dezenfektanı dağıtıp yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle kendilerini ve çevrelerini korumak için uyulması gereken kuralları hatırlattı.Yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Çimen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Gümüşhane Belediyesi olarak daha önce dezenfekte çalışması yaptıklarını, şimdi de ücretsiz olarak toplu taşıma araçlarıyla şahsi araçların dezenfektan işlemlerini ücretsiz olarak yapıyoruz. Gümüşhane Valimiz Kamuran Taşbilek başkanlığında Emniyet Müdürlüğümüz, Garnizon Komutanlığımız, Sağlık Müdürlüğümüz, AFAD, üniversitemiz ve tüm kamu kurumlarımızla beraber yaklaşık bir aydır çalışmalarımız sürüyor. Gümüşhane ilimizde elimizden geldiği kadar bu virüsün yayılmaması için çaba gösteriyoruz" dedi.Özverili çalışmaları nedeniyle tüm görevlilere teşekkür eden Başkan Çimen, vatandaşlardan da evlerinde kalmalarını isteyerek, "Tüm askerimize, polisimize, sağlık çalışanlarımıza, kamuda çalışan tüm arkadaşlarımıza ve özellikle belediyemizde çalışan özverili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimize de şunu söylemek istiyorum. Sağlık çalışanlarımız, kamu görevlilerimiz herkes sahada. Onların sağlıklı kalabilmesi için hemşehrilerimizin de evlerinde kalmaları önem taşımaktadır. Onların evde kalması çalışanlarımızın işleri kolaylaşacak. Evde kalsınlar, sağlıklı kalsınlar diyorum" diye konuştu.Bir gazetecinin sorusu üzerine gerekli tedbirleri aldıklarını ve herkese yetecek kadar dezenfektan bulundurduklarını ifade eden Başkan Çimen, "Bize müracaat eden tüm kurumlarımızı da dezenfekte ediyoruz. Araçlarımızın tamamını da dezenfekte ediyoruz. Hatta transit geçen araçlara da bu hizmeti sunacağız. Polis noktalarımıza da bununla ilgili bilgiler verdik. Bilgiler ışığında buradan geçen araçlara da dezenfekte işlemini yapacağız" şeklinde konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA