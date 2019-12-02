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Gümüşhane-doğu karadeniz'de kardan 57 köy yolu kapandı

Doğu Karadeniz'de kardan 57 köy yolu kapandıDoğu Karadeniz Bölgesi'nde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

02.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:53
Doğu Karadeniz'de kardan 57 köy yolu kapandı
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Bölgede, 57 köy yolu ulaşıma kapanırken, bazı geçitlerde ulaşımda aksamalar yaşandı.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle 'de 39, Rize'de ise 18 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri kardan kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Rize'nin İkizdere ilçesi Ovit Dağı geçidi kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı Ovit Dağı'nda ulaşım Türkiye'nin 14.3 kilometre ile en uzun tüneli olan Ovit Tüneli'nden sağlanıyor.
Kar yağışı Bayburt'ta da etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle Bayburt-Erzurum karayolu Kop Dağı geçidinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri yolda kar küreme çalışması başlattı. Sürücülerin araçlarında çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmaları istendi.
ARAP TURİSTLERİN KAR KEYFİ
Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri yol güzergahında kar küreme çalışması başlattı. Bölgede etkili olan kar yağışında beyaz örtüyle kaplanan Zigana Dağı'nda seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıkıyor. Karadeniz'i ziyaret eden özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistler Zigana Dağı Geçidinde kar topu oynayıp, karın keyfini sürdü. Yabancı turistler, doyasıya eğlendiği karla kaplı bölgede selfie yapıp, fotoğraf da çektirdi.
Gümüşhane-doğu karadeniz'de kardan 57 köy yolu kapandı

Doğu Karadeniz, Gümüşhane, Karadeniz, Güncel

Kaynak: DHA


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