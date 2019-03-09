Gümüşhane Dünya Kadınlar Günü Konserlerle Kutlandı

Dünya Kadınlar Günü
konserlerle kutlandı Gümüşhane
'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
etkinliği kapsamında, Grup Canca ve Karadeniz
sanatçılarından Ekin Uzunlar, konser verdi. Üniversite öğrencileri, yoğun ilgi gösterdiği konserde şarkılara eşlik ederek, unutulmaz anlar yaşadı. AK Parti
Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen
, Dünya Kadınlar Günü
'nü kutlayarak, Bu şehri sizinle beraber şahlandırdık ve şahlandırmaya da devam edeceğizö dedi.
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, belediye tarafından 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü'nde Sema Doğan
Yaşam Alanında düzenlenen etkinlikte gençlerle buluştu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında, Grup Canca ve Karadeniz sanatçılarından Ekin Uzunlar da sahne alıp konser verdi. Uzunlar ve Grup Canca hayranları, yoğun ilgi gösterdiği konserde şarkılara eşlik ederek, unutulmaz gün yaşadı. AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı da olan Çimen, öğrencilerin gözlerinin güldüğünü gördükçe kendi gözlerinin de güldüğü söyledi. Çimen, 'Sizler bu şehirde huzurlu, güvenli okuyup, güzel hatıralarla mezun olmanız için bir ağabeyiniz olarak ve belediye başkanınız olarak her şeyi yapmaya hazırız. Bugüne kadar yaptığımız bütün projeler gençlerle ilgili. Bu şehirde yaşayan üç kişiden bir tanesi öğrenci ve çok kıymetlisiniz. Ben şehrimizin her noktasını bunu anlatıyorum. Gümüşhane Belediyesi olarak çalışmalarımız sizinle ilgili. Bundan sonrada böyle olacak. Bizden önce görev alan arkadaşlarımız oldu, onlara teşekkür ediyorum. Biz geldik bu şehri sizinle beraber şahlandırdık ve şahlandırmaya da devam edeceğizö diye konuştu.
'YENİ PROJELERLE KARŞINIZA ÇIKACAĞIZ'
Çalışmalarımızı yaparken gençlere büyük önem verdiklerinin altını çizen Çimen, 'Sema Doğan Parkımızda bun projelerden bir tanesi. Biz yeni projeler tekrar karşınıza çıkacağız. Birçok projemiz var. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Projelerimizi sizlerin hizmetine sunacağız. Alışveriş merkezi inşallah önümüzde ki günlerde temelini atıyoruz. İnşallah bu yıl alışveriş merkezimizde bitiyor. Biz belediyeyi kazandığımız gün üniversite ve gençlik birimi kurduk. Bu birimi sizler için kurduk. Yaptığımız tüm yardımları birimimiz ve kulüplerimiz aracılığıyla yaptık. Belediye olarak üniversite meclisi kurduk. Meclisi 2019 yılında daha aktif hale getireceğiz. Sizlerle daha içi içe olacağız. Önümüzde ki günlerde yeni projelerimizi sizlere açıklayacağızö dedi.
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Kaynak: DHA