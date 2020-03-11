Gümüşhane Emniyeti'nden milyonluk araç vurgunu operasyonu
Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde bin 233 araca usulsüz tescil işlemleri yapan şebekeye yönelik Gümüşhane merkezli 4 ilde yaptığı eşzamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:05
Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde bin 233 araca usulsüz tescil işlemleri yapan şebekeye yönelik Gümüşhane merkezli 4 ilde yaptığı eşzamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Türkiye genelinde bin 233 araca usulsüz araç tescil işlemleri yapan ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 10 şahıs hakkında görevi kötüye kullanma ve usulsüz araç tescil işlemleri suçlarından dolayı çalışma başlattı. Bir ihbar üzerine başlayan ve bir yıldır devam eden teknik takip ve çalışmaların ardından Gümüşhane'nin Şiran ilçesi merkezli olarak İstanbul, Iğdır ve Bayburt illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Yakalandıkları şehirlerde gözaltına alınarak Gümüşhane'ye getirilen şüpheliler Y.Ç, T.Ö, U.G, İ.Ç, F.E.E, B.S ve Y.A Gümüşhane Emniyeti'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şiran Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Operasyonda aranan diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Usulsüz araç tescili işlemleri yapan şebekenin yaklaşık 3 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Türkiye genelinde bin 233 araca usulsüz araç tescil işlemleri yapan ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 10 şahıs hakkında görevi kötüye kullanma ve usulsüz araç tescil işlemleri suçlarından dolayı çalışma başlattı. Bir ihbar üzerine başlayan ve bir yıldır devam eden teknik takip ve çalışmaların ardından Gümüşhane'nin Şiran ilçesi merkezli olarak İstanbul, Iğdır ve Bayburt illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Yakalandıkları şehirlerde gözaltına alınarak Gümüşhane'ye getirilen şüpheliler Y.Ç, T.Ö, U.G, İ.Ç, F.E.E, B.S ve Y.A Gümüşhane Emniyeti'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şiran Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Operasyonda aranan diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Usulsüz araç tescili işlemleri yapan şebekenin yaklaşık 3 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE
Kaynak: İHA
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