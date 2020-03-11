Gümüşhane Emniyeti'nden milyonluk araç vurgununa darbe
Gümüşhane Emniyeti'nden milyonluk araç vurgununa darbe Ülke genelinde bin 233 araca usulsüz tescil işlemi yapan şebeke çökertildi 4 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde bin 233 araca usulsüz tescil işlemleri...
11.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:10
Gümüşhane Emniyeti'nden milyonluk araç vurgununa darbeÜlke genelinde bin 233 araca usulsüz tescil işlemi yapan şebeke çökertildi4 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde bin 233 araca usulsüz tescil işlemleri yapan şebekeye yönelik Gümüşhane merkezli 4 ilde yaptığı eşzamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Türkiye genelinde bin 233 araca usulsüz araç tescil işlemleri yapan ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 10 şahıs hakkında görevi kötüye kullanma ve usulsüz araç tescil işlemleri suçlarından dolayı çalışma başlattı. Bir ihbar üzerine başlayan ve bir yıldır devam eden teknik takip ve çalışmaların ardından Gümüşhane'nin Şiran ilçesi merkezli olarak İstanbul, Iğdır ve Bayburt illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Yakalandıkları şehirlerde gözaltına alınarak Gümüşhane'ye getirilen şüpheliler Y.Ç, T.Ö, U.G, İ.Ç, F.E.E, B.S ve Y.A Gümüşhane Emniyeti'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şiran Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Operasyonda aranan diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Usulsüz araç tescili işlemleri yapan şebekenin yaklaşık 3 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi.
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde bin 233 araca usulsüz tescil işlemleri yapan şebekeye yönelik Gümüşhane merkezli 4 ilde yaptığı eşzamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Türkiye genelinde bin 233 araca usulsüz araç tescil işlemleri yapan ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 10 şahıs hakkında görevi kötüye kullanma ve usulsüz araç tescil işlemleri suçlarından dolayı çalışma başlattı. Bir ihbar üzerine başlayan ve bir yıldır devam eden teknik takip ve çalışmaların ardından Gümüşhane'nin Şiran ilçesi merkezli olarak İstanbul, Iğdır ve Bayburt illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Yakalandıkları şehirlerde gözaltına alınarak Gümüşhane'ye getirilen şüpheliler Y.Ç, T.Ö, U.G, İ.Ç, F.E.E, B.S ve Y.A Gümüşhane Emniyeti'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şiran Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Operasyonda aranan diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Usulsüz araç tescili işlemleri yapan şebekenin yaklaşık 3 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Gümüşhane, Türkiye, 3. Sayfa
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