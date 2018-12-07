Gümüşhane Emniyetinden Yangın Eğitimi ve Tatbikatı

Gümüşhane
'de polislere yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen eğitim ve tatbikatın başlangıcında Gümüşhane Belediyesi İtfaiye
Müdürü Muzaffer Pezük, brifing salonunda polislere yangında alınması gereken önlemlerle ilgili bilgilendirici bir sunum yaptı.
Sunumun ardından itfaiye ekiplerince müdürlük bahçesinde polislere uygulamalı yangın söndürme eğitimi verildi.
Tatbikat kapsamında ise senaryo gereği yangında müdürlük binasında mahsur kalan bir polis memurunun itfaiye merdiveniyle kurtarılması canlandırıldı.
Eğitim ve tatbikata Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen
ve İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş
, AFAD
, 112 Acil Servis
ekipleriyle polisler katıldı.
İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, kurum içerisinde her alanda hizmet içi eğitimlere önem verdiklerini söyledi.
Eğitimin yangında doğru müdahaleyi ve hareket kabiliyeti kazanmayı amaçladığını ifade eden Karataş, "Düzenlemiş olduğumuz tatbikat kapsamında müdürlüğümüz ve ek hizmet binalarımızda, acil durumlarda yönetimin süratli ve doğru karar almasını sağlayarak verilerin toplanması, çalışma planının oluşturulması, can ve mal koruma önlemlerinin alınması, hasar tespit, acil müdahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesi amaçlanmıştır." diye konuştu.
Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürü Muzaffer Pezük de kurumların tatbikat ve eğitim taleplerini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Pezük, eğitim ve tatbikat kapsamında polislerin yangın öncesi ve sonrası daha bilinçli hareket etmelerinin sağlandığını sözlerine ekledi.
İtfaiye,Gümüşhane
07 Aralık 2018 Cuma 17:01