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Gümüşhane emniyetinden yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu

Gümüşhane'de yılbaşı öncesinde vatandaşları zehirlemek için şehre sokulmak istenen 1 kilogram esrar emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

22.12.2019 20:29 | Son Güncelleme: 22.12.2019 20:37 Gümüşhane emniyetinden yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu
'de yılbaşı öncesinde vatandaşları zehirlemek için şehre sokulmak istenen 1 kilogram esrar emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, yılbaşı öncesi uyuşturucu kullanımı ve satışını önlemeye yönelik çalışma yürüten Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli çalışmaları sonucunda Diyarbakır'dan Gümüşhane'ye gelen yolcu otobüsünü kontrol noktasında durdurarak arama yaptı.

Arama çalışmasında aracın bagajında narkotik köpeği Kongar'ın tepki vermesi üzerine buraya yoğunlaşan ekipler otobüste yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki M.E.K'e ait çanta içerisinde 1 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Olayın ardından uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli M.E.K gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adliye'ye sevk edilen şüpheli mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Güncel

Kaynak: İHA

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