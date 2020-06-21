GÜMÜŞHANE Ernek Yaylasındaki doğal göl ilgi görüyor

Ernek Yaylasındaki doğal göl ilgi görüyorGÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesi Söğütlü Beldesi'nde yer alan Ernek Yaylası içerisinde barındırdığı doğal gölle ilgi çekiyor.

21.06.2020 08:53 | Son Güncelleme: 21.06.2020 09:04
Ernek Yaylasındaki doğal göl ilgi görüyor
GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesi Söğütlü Beldesi'nde yer alan Ernek Yaylası içerisinde barındırdığı doğal gölle ilgi çekiyor.
Kelkit ilçesi Söğütlü Beldesinde deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikte yer alan Ernek Yaylası, gölü, orman ve bitki örtüsü ile ilgi görüyor. Yaylanın turizme kazandırılması için göl çevresinde bungalov evler ve sosyal tesisler planlanıyor. İlçe merkezine yakınlığı ve doğayla iç içe olması nedeniyle ilgi çeken yayla, ziyaretçilerini ağırlıyor.
Ernek Yaylasında bulunan gölün 20 yıldır doğallığını koruduğunu söyleyen Söğütlü Belediye Başkanı Salim Koç, "Gölümüz 20 bin metre kare alana sahiptir. Gölümüzü 20 yıldır bozulmadan günümüze kadar gelmiştir. Yaylamız bin 800 rakımdadır ve doğayla iç içedir. Sadece ilçemizden değil, şehir dışında da gölümüze gelen birçok vatandaşımız vardır. Gölümüzün büyüklüğü, doğayla iç içe olması ve temiz havaya sahip olması nedeniyle insanları cezbediyor. Erzincan, Kelkit, Gümüşhane ve birçok ilden gölümüze gelen misafirlerimiz oluyor" dedi.
'ZİYARETÇİ SAYISI ARTACAK'
Gölü turizme kazandırmak için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Koç, "Gölün çevresine bungalov evler, butik oteller, yürüyüş yolları gibi çalışmalarımız bittiğinde gölün tercih edilme oranı yükselecek. Gelen misafirlerimiz gölün konumu çok beğendiklerini söylüyorlar. Göl alanının bozulmaması bizim en büyük avantajımız. Dört mevsim insanlar buraya gelebilir. Gölümüzde balıklarımız var, isteyen vatandaşlarımız balıkları avlayabiliyor" diye konuştu.
'GÖLÜMÜZ ÇOK GÜZEL'
Belde sakinlerinden Gürcü Aslan, yaylarını çok sevdiğini belirterek, "Bu yaylaya aşığız, geliyoruz burada temiz hava alıyoruz. Gölümüzün tadını çıkarıyoruz. Gölü görmek için şehir dışından da gelen vatandaşlarımız oluyor" dedi.
Ömer Eroğlu da "Beldemize her geldiğimizde yaylamıza çıkıp gölümüzün yanında vakit geçiyoruz. İnsanlarında böyle bir güzellikten haberdar olması gerekiyor. Koronavirüsten sonra insanlarda daha temiz ve doğal alanları tercih ediyor. Normalleşme sürecinden sonra insanlarımız daha çok tercih etmeye başladı" diye konuştu GÜMÜŞHANE Ernek Yaylasındaki doğal göl ilgi görüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Gümüşhane, Söğütlü, Kelkit, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek Haber
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Haber
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Dini nikahlı eşini öldürdü, ’Neden yaptınız?’ sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi Haber
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı Haber
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Haber
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan’dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Haberler››Güncel››GÜMÜŞHANE Ernek Yaylasındaki doğal göl ilgi görüyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:50: Bursa barajlarından sevindiren haber - Haber 09:50: Bahçelievler'de açık havada 'arabalı sinema' gecesi - Haber 09:49: Başka mahalleye kaydedilen mahalleli, çözüm arıyor - Haber 09:49: Son dakika güncel: İZMİR Tümörü olduğu sanılan eşeğin yüzünden tükürük bezi taşı çıktı - Haber 09:49: VAN Baba gibi gördüğü Kaymakamı ziyaret edip babalar gününü kutladı - Haber 09:11: Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek - Haber 02:41: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti - Haber 19:19: Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı - Haberler 16:24: Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım - Magazin 15:29: Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü - Haberler