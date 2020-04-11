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Gümüşhane, Giresun ve Bayburt'ta "gönüllü olarak sokağa çıkmama" çağrısı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı kapsamı dışındaki Gümüşhane, Giresun ve Bayburt'ta vatandaşlara "gönüllü olarak 48 saat evde kalmaları" çağrısı yapıldı.

11.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:34
Gümüşhane, Giresun ve Bayburt'ta
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı kapsamı dışındaki Gümüşhane , Giresun ve Bayburt 'ta vatandaşlara "gönüllü olarak 48 saat evde kalmaları" çağrısı yapıldı.
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulandığını anımsattı.
Kovid-19 salgınının alınan tedbirler ve sosyal mesafenin korunmasıyla aşılacağını belirten Çimen, kararın halkın sağlığı için alındığını vurguladı.
Çimen, "Değerli hemşehrilerim, sizleri büyükşehirler ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağına hep birlikte Gümüşhane'nin tamamında da gönüllü olarak uymaya davet ediyorum. İki gün dışarı çıkmayalım. Evde kal Gümüşhane." ifadelerini kullandı.
Giresun
Giresun Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sokağa çıkma yasağı Giresun'umuzu kapsamasa da lütfen mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın, evde kalın." çağrısında bulunuldu.
Bayburt
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de yazılı açıklamasında, "Değerli vatandaşlarım, hepinizi büyükşehirlerde ilan edilen sokağa çıkma yasağını Bayburt'un tamamında gönüllü olarak uygulamaya davet ediyorum. İlimiz için hep birlikte bunu başaralım. Bayburt 48 saat dışarı çıkma." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gümüşhane, Giresun, Bayburt, Güncel
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