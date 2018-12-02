Gümüşhane Görme Engelli Nazlı, Hayali Olan Üniversitede

Doğuştan görme kaybı yaşayan Gaziantepli Nazlı İnce (25) azmi sayesinde hayalini kurduğu üniversiteyi kazandı. Gümüşhane Üniversitesi
Tarih bölümüne kayıt yaptıran Nazlı, arkadaşlarının destekleri ile okula gidip geliyor, kaydettiği hocalarının seslerini dinleyerek derslerine çalışıyor. Kaldığı yurtta özel oda tahsis edilen Nazlı'nın eğitimi için herkes seferber oluyor. Gaziantep'te yaşayan doğuştan görme engelli Nazlı İnce, hayata küsmedi, okumak için azmetti. 8 yıl önce geçirdiği göz kanaması sonrası görme kabiliyeti yüzde 15'e gerileyen Nazlı, azmi sayesinde bu yıl hayalini kurduğu üniversiteyi kazandı. Gümüşhane Üniversitesi Tarih bölümüne kayıt yaptıran Nazlı, arkadaşlarının destekleri ile okula gidip geliyor, kaydettiği hocalarının seslerini dinleyerek derslerine çalışıyor. Kaldığı yurtta özel oda tahsis edilen Nazlı'nın eğitimi için herkes seferber oluyor. Üniversite arkadaşı Sevilay Ünal arkadaşı ile birlikte yurttan çıkıyor, ona eşlik ederek kampuse geçiyor. Üniversite de ders sırasında hocaların seslerini kaydetmesine izin verdiği Nazlı, görme engellilerin okuyup yazmak için kullandıkları, noktalardan oluşan kabartma yazı sistemi sayesinde derslerine çalışabiliyor.
'HAYALİME KAVUŞTUM'
Görme engeline rağmen okumayı çok istediğini anlatan Nazlı İnce, Derslerde hocalarımdan izin alarak ses kayıdı aldım. Üniversite sınavına bu şekilde hazırlandım ve bir fakülte kazanacak puan aldım. Karadeniz
'i çok seviyorum. Üniversite tercihlerim arasında olan Gümüşhane Üniversitesi'ni kazandım. Hayalime kavuştum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Üniversiteyi kazanınca çok mutlu oldum. Ailem de çok mutlu oldu. Emeklerimin boşa çıkmadığını söylediler. Hayallerime kavuştuğum ve istediğim olduğu için herkes çok mutlu oldu dedi.
'ARKADAŞLARIM BANA KOL KANAT GERİYOR'
Ailesinin ilk başta uzak bir yerde okumasına çekimse yanaştığını belirten Nazlı İnce Ben aileme 'okumak ve bir geleceğe sahibi olmak istiyorum' dedim. Ayaklarımın üstünde durmam lazım. Abilerim, ablalarım tabi ki arkamda ama onlara yük olmak istemiyorum. Aileme, 'Gümüşhane'de bana yardımcı olurlar' dedim. 'Eğer yardımcı olmazlarsa açık öğretimden okumayı tercih ederim' diyerek onları ikna ettim. Gümüşhane'de yurt ve sınıf arkadaşlarımın destekleriyle bir şeyleri yapıyorum. Arkadaşlarım bana kol kanat geriyor. Yurt ortamında arkadaşlarım ile ders çalışıyoruz, sohbet ediyoruz. Yurtta herhangi bir sorun yaşamıyorum. Engelli rampamız var. Ben dersi sesli çalışmak zorundayım. Yurt müdürlüğümüz sağ olsun bana özel bir oda tahsis ederek hem rahat ders çalışabiliyorum hem de arkadaşlarımızı rahatsız etmiyorum. Hiç kimse, kimseye bakmak zorunda değil. Ayaklarının üzerinde durmaları lazım, görmemek engel değil, kendini geliştirmemek engeldirö diye konuştu.
Nazlı, yaşadığı tek zorluğun Gümüşhane'de merkeze gidip gelirken sarı yol ve dolmuşlarda sesli uyarıların olmaması olduğunu söyledi.
Nazlı İnce'nin sınıf arkadaşı, Sevilay Ünal da Nazlı ile okula geldiğin de tanıştım. Derslerinde yardımcı oluyorum. Birlikte asansöre biniyoruz, aynı sırada oturuyoruz. Bir ihtiyacı olduğunda beraber kantine gidiyoruz. Dışarı çıktığımda genelde onu da götürmeye çalışıyorum. Dersi beraber dinliyoruz. Hocalar
izin verdikçe ses kaydı alıyor. Bende telefonu açmasına yardımcı oluyorum. Aynı konuları işlediğimiz için ders çalıştırmak daha kolay oluyor. Birlikte güzelce çalışabiliyoruz. Nazlı'da gerçekten çok zeki bir kız. Ders notları da yüksekö ifadelerini kullandı.
Gümüşhane
02 Aralık 2018 Pazar 11:40