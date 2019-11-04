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Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin bütçe maratonu başladı

Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin İl Özel İdaresi'nin 2020 yılı bütçesi görüşecek olması nedeniyle ay boyunca devam edecek olan Kasım ayı toplantıları başladı.

04.11.2019 17:03Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin bütçe maratonu başladı
Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin İl Özel İdaresi'nin 2020 yılı bütçesi görüşecek olması nedeniyle ay boyunca devam edecek olan Kasım ayı toplantıları başladı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan'ın da katıldığı Kasım ayı toplantılarının ilk oturumunda İl Özel İdaresi'nin 2020 yılı bütçe tasarısı hakkındaki teklif yazısı görüşüldü.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan'ın konuya dair bilgi verdiği toplantıda 2020 yılı bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında artırılarak 74 milyon 89 bin lira olarak teklif edildi.

Gündem maddesi mevcudun oy birliği ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilirken, diğer zamanlarda ayın ilk 5 gününde gerçekleştirilen İl Genel Meclisi toplantıları, bütçe görüşmeleri nedeniyle Kasım ayında ay boyunca devam ederek bütçe kesinleştirilecek. - GÜMÜŞHANE

Ekrem Akdoğan, Gümüşhane, Güncel

Kaynak: İHA

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