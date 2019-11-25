Haberler » Güncel » Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin bütçe maratonu devam ediyor - Haber

Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin bütçe maratonu devam ediyor

Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin kasım ayı toplantıları devam ediyor.

25.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:22Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin bütçe maratonu devam ediyor
İl Genel Meclisi'nin kasım ayı toplantıları devam ediyor. İl Özel İdaresi'nin 2020 yılı bütçesinin görüşüleceği oturum öncesinde İlçe Özel İdare bütçeleri hakkında meclis üyelerine bilgi verildi.

Kasım ayı başında başlayan ve bütçe görüşmeleri nedeniyle yıl içerisinde yalnızca Kasım ayında ay boyunca devam eden toplantılara İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu başkanlık yaparken, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan da toplantılara katılıyor.

Bugün gerçekleştirilen toplantıda ise İlçe Özel İdarelerinin 2020 yılı bütçesiyle ilgili meclis üyelerine bilgi aktarıldı.

Tüm İlçe Özel İdare Müdürlerinin katıldığı toplantıda konuşan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, ilçelerde 2019 yılında yaşanan aksaklıklarının giderilebilmesi için 2020 yılında neler yapılacağına ve bütçeleriyle ilgili bilgiler aktardı.

İlçe Özel İdare Müdürlükleri'nin İl Özel İdaresi bütçesi altında kendine ait bütçeleri olduğunu kaydeden Akdoğan, "Özel İdaremiz personel ve iş makineleriyle ilçelerde yaptığımız işlerde ne gibi aksaklıklar var, koordinasyonunda ne gibi sıkıntılar var bunları belirleyerek önümüzdeki yıllarda aynı sorunların yaşanmaması için gerekli tedbirleri alıyoruz" diye konuştu.

Toplantıda daha sonra tüm ilçe Özel İdare Müdürleri tek tek kürsüye gelerek ilçelerinde kurum tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Toplantıda ayrıca merkeze bağlı Kaletaş, Söğütağıl ve Yayladere köyleri sınırları içerisinde bulunan Dırağa Regülatörü ve HES'e yönelik hazırlanan imar planıyla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan rapor görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. - GÜMÜŞHANE

Ekrem Akdoğan, Gümüşhane, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:36 Düzce'de denetimli serbestlik yükümlülerinden park temizliği
17:34 Sivrisinek ısırması sonucu virüs kapan kadın öldü
17:30 Ak Partili kadınlardan basın açıklaması
17:29 Yavuzeli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
17:28 Altındağ Belediyesi mağdur kadınların sesi oldu
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:13 Talat Atilla'dan CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
16:59 CHP'li Faik Öztrak'ın Külliye iddialarına AK Parti'den yanıt: Üzücü ve ürkütücü gelişmeler
16:25 Kremlin: Putin, TürkAkım projesinin açılışı için Türkiye'ye gelecek
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
13:10 Nagehan Alçı: Kılıçdaroğlu'na yakın bir CHP'li aradı ve 'İnce şu an iktidara hizmet ediyor' dedi
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 17:37:05