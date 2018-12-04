Gümüşhane İl Özel İdaresi Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

04 Aralık 2018 Salı 12:06



04 Aralık 2018 Salı 12:06

Son 3 yılda il genelinde 836 kilometre asfalt, beton yol ve parke çalışması yapılan Gümüşhane'de, İl Özel İdaresi ekipleri kış mevsiminin başladığı günlerde dahi programda olan BSK asfalt yol çalışmalarını sürdürüyor.Kurumun kendi bütçesi, KÖYDES ve diğer kaynaklarla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında son olarak KÖYDES projesi kapsamında Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyüne ulaşımı sağlayan ve oldukça bozuk durumdaki Torul-Tirebolu karayolu ayrımından itibaren 650 metrelik kısımda Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt çalışmasını tamamlayan ekipler, ardından yine aynı ilçeye bağlı Yalınkavak köyünde de köy içi yolda 800 metrelik kısımda çalışmaları devam ediyor.Kış mevsiminin ilk günlerinde gerçekleşen çalışma vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken çalışma idarenin Kale köyünde bulunan asfalt şantiyesinde üretilen asfalt, kendi personeli ve iş makineleriyle gerçekleştirildi.Mevsim itibariyle gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkının artması nedeniyle sathi kaplama asfalt yapılamayacağını fakat 150 derecedeki BSK asfalt dökümünde herhangi bir sakınca olmadığını kaydeden yetkililer, sezonun son asfalt çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte yıl içerisinde toplam 65 kilometre BSK asfalt yapım çalışmasını tamamlamış olacaklarını belirtti.Öte yandan İl Özel İdaresinin kendi programları, KÖYDES ve çeşitli kaynaklarla yapılan projelerle son 3 yılda Gümüşhane köy yollarında 836 kilometre uzunluğunda sathi kaplama asfalt, BSK asfalt, beton parke ve beton yol çalışması yapıldığı, bu rakamın 693 kilometresinin sathi kaplama ve BSK asfalt olduğu öğrenildi. - GÜMÜŞHANE