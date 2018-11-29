Gümüşhane İl Özel İdaresi'nin 2019 Yılı Bütçesi Kabul Edildi

29 Kasım 2018 Perşembe 10:13



29 Kasım 2018 Perşembe 10:13

Gümüşhane İl Genel Meclisi'nin İl Özel İdaresi'nin 2019 yılı bütçesinin görüşüldüğü ve 20 gün süren kasım ayı toplantıları sona erdi. Toplantıda İl Özel İdaresinin 2019 yılı bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 19 oranında artarak 63,6 milyon TL olarak kabul edildi.İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan'ın da katıldığı kasım ayı toplantıları sona erdi.Çok sayıda gündem maddesinin görüşüldüğü toplantılarda en önemli konulardan birisi de İl Özel İdaresi'nin 2019 yılı bütçesi oldu. İlk toplantıda gündeme gelerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konuyla ilgili komisyonun günler süren çalışmaları tamamlanarak gündem maddesi karara bağlandı.Komisyon çalışmalarıyla ilgili meclis üyelerine bilgi veren Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Hüsamettin Şahin, bir önceki yıl bütçe gerçekleşmelerinin 2019 yılı bütçe tasarısının hazırlanması sırasında dikkate alındığını belirterek, "Yatırım harcamalarına daha fazla kaynak için mahalli imkanların verimli kullanılması gerektiği, özellikle makine parkında bulunan eski model araçların yedek parça ve akaryakıt giderlerinin idareye bir anlamda yük olması nedeniyle 2019 yılında makine parkından çıkarılmaları için satış işlemlerine esas teşkil edecek çalışmalar yapılması gerektiği komisyonumuzca benimsenmiştir" dedi.Bütçe taslağının 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 45.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi gereğince itina ile hazırlandığını ve mevzuat hükümlerine aynen riayet edildiğini kaydeden Şahin, bütçe tasarısının komisyon tarafından uygun görüldüğünü söyledi.Komisyon görüşünün bildirilmesinin ardından 14 İl Genel Meclisi üyesinin tamamının katıldığı toplantıda yapılan oylamada bütçe tasarısı, bütçe kararnamesi ve birimler bazında bütçe tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.Toplam 63 milyon 656 bin 333 TL olan 2019 yılı bütçesinin hayırlı olması temennisinde bulunan İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar, "Son yıllarda idaremizin sergilediği performans ortadadır. İnşallah 2019 yılında da aynı hızla çalışmalarımızı devam ettirerek, hayırlı hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Yeni bütçemiz şehrimize hayırlı olsun" dedi. - GÜMÜŞHANE