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GÜMÜŞHANE Karantina süresi biten 245 kişi evlerine gönderildi

Karantina süresi biten 245 kişi evlerine gönderildiBELÇİKA'dan getirildikleri Gümüşhane'de 14 günlük karantina süreleri dolan 245 kişi, memleketlerine gönderildi.

06.05.2020 10:07 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:10
Karantina süresi biten 245 kişi evlerine gönderildi
BELÇİKA'dan getirildikleri Gümüşhane'de 14 günlük karantina süreleri dolan 245 kişi, memleketlerine gönderildi. Karantinada kalanlar arasında yer alan Fenerbahçeli Berke Özer de kentten ayrılmadan yurt bahçesine çam fidanı dikti. Koronavirüs salgını nedeniyle bulundukları Belçika'dan getirilen ve Gümüşhane Ahmet Ziyaüddin Yurdu'nda karantinaya alınan 245 kişinin karantina süreci sona erdi. Ateş ölçümü yapılan 245 kişi işlemlerinin ardından 13 otobüs ile 42 ile doğru yola çıktı. Bazı vatandaşlar ise özel araçlarıyla gelen yakılarıyla birlikte şehirden ayrıldı.
FENERBAHÇELİ BERKE: SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE ÇIKTIK
Karantinada bulunan Belçika'da KVC Westerlo takımında kiralık oynayan Fenerbahçeli futbolcu Berke Özer de kentten ayrılmadan önce yurt bahçesine çam fidanı dikti. İstanbul'a dönüp orada Fenerbahçe ile çalışmalarını sürdüreceğini anlatan Berke, "Sağolsunlar, bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve ilgiler yardımcı oldular. Spor aletleri sağladılar. Şimdi de sağlıklı bir şekilde çıktık. Evimize geçip orada da bir 14 günlük ev karantinamızı tamamlayıp inşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz. İstanbul'a dönüp orada Fenerbahçe ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sonrasında bu süreç nasıl ilerleyecek bakacağız. Biz evde kaldıkça herşey çok güzel olacak" dedi.
'EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM'
Karantina süreci sona eren Atiye Taşkil de İstanbul'da yaşadığını ve sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olan oğlunu görmek için Belçika'ya gittiğini söyledi. Belçika'da 3 ay kaldığını ve koronavirüs nedeniyle geri dönüşünün 10 gün uzadığını anlatan Taşkil, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bizi getirdiler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 14 gün güzel geçti. Her şeyi sağladılar. Hiçbir şeyimizi eksik etmediler. Şimdi İstanbul'a torunlarımın yanına gidiyorum." ifadelerini kullandı. GÜMÜŞHANE Karantina süresi biten 245 kişi evlerine gönderildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Gümüşhane, Karantina, İstanbul, Belçika, Güncel, Haber

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