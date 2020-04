GÜMÜŞHANE Karantinası biten üniversiteli Nagihan Ölüm korkusu başlayınca Türkiye'ye getirildik

Kaynak: DHA

Karantinası biten üniversiteli Nagihan Ölüm korkusu başlayınca Türkiye 'ye getirildikİTALYA'dan, 25 Mart günü getirilip, Samsun 'da yurda yerleştirilen ve 14 günlük karantina sürelerinin tamamlanmasının ardından evlerine gönderilen 401 öğrenci arasında yer alan Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik Anabilim Dallı Yüksek Lisans öğrencisi Nagihan Şahin (25), İtalya'da durumlar kötüyü gitmeye başlayınca endişelenmeye başladık. İtalya'da büyük korkular yaşadık. Ölüm korkusu yaşamaya başlayınca da Türkiye'ye getirildik dedi.ERASMUS eğitim programı kapsamında İtalya'da bulunan 401 öğrenci, koronavirüs salgını nedeniyle 25 Mart günü, uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından öğrenciler, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi içinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 14 günlük karantina süreleri dün dolan 401 öğrenci, 19 otobüs ile evlerine gönderildi.Yurtta karantina süresi tamamlanan ve Gümüşhane'deki ailesinin yanına dönüp, evindeki odasında izole sürecine devam eden Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik Anabilim Dallı Yüksek Lisans Öğrencisi Nagihan Şahin, İtalya'da yaşadıklarını anlattı. Koronavirüs nedeniyle İtalya'da alınan bazı kısıtlamaların ardından endişelendiklerini belirten Şahin, 401 kişilik öğrenci grubundaki hiçbir arkadaşında test sonuçlarının pozitif çıkmadığını söyledi. Şahin, İtalya'da vakit güzel geçiyordu, arkadaşlar vakit geçirip okula gidiyorduk. Biz gittiğimiz de korona yoktu, 20 gün sonra ilk vakalar çıkmaya başladı. Ben ülkenin güney kesimindeydim, vakalar kuzeyde çıkmaya başladı. Vakalar çıkmaya başlayınca da kuzeyden güneye göçler başladı. Salgınlar başlayınca da okullar tatil edildi. Okullar tatil edildikten sonra baktılar ki gelişme yok, sonrasında kafeler, müzeler kapatıldı, seyahat yasağı geldi. Biz o sırada bu gelişmeler yaşanmaya başlayınca endişelenmeye başladık. Okulumuza gidebilecek miyiz diye merak etmeye başladık. Her şeyin iyi olacağını beklerken bir gece İtalya'yı kırmızı bölge edildiği açıklandı. Sadece markete gidebiliyorduk, farklı hiçbir yere gidemiyorduk. Markete gittiğimiz de ise polis bizleri durdurup nereye gittiğimizi sorup bilgilerimizi alıyorlardıö diye konuştu.'ÖLÜM SAYISI ARTINCA ENDİŞEMİZ ARTTI'İtalya'da Covid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayılarının artmasıyla endişe yaşadıklarını kaydeden Şahin, Zaman geçtikçe vakalar artmaya başladı ve bizde yavaş yavaş endişelenmeye başladık. İtalya bize karşı iyi yaklaşıyordu ama sağlık durumumuzla ilgili kalite bir hizmet alamayacağımızı düşündük. Çünkü İtalya'da durum çok kötü, bütün hastaneler dolu ve doktorlar hasta seçmeye başladı. Eğer durumun ağır değilse veya yaşlıysan kabul etmiyorlar, daha genç hastalara bakıyorlardı. Vaka ve ölüm sayısı artınca bizlerde korktuk. Ölüm korkusu yaşamaya başlayınca da Türkiye'ye getirildik. Bir an; eğer hasta olursak bizlere gerekli desteği sağlayamayacaklarını düşündük. Kendi hastalarına bile yetişemiyorlardı. İlk dönmek istediğimizde dönemedik çünkü seferlerin hepsi iptal edilmişti. Bizde konsolosluk ile görüşmeye başladık. Konsolosluk da dışişleri ile koordineli çalışarak bize özel yeni bir sefer düzenlediler. İtalya'da olan tüm öğrencileri Roma ve Milano havaalanlarına topladılar. Oradan bizi Samsun'a getirdiler. Samsun'da 14 gün karantinada kaldıkö dedi.'SAMSUN'DA PSİKOLOJİMİZ RAHATLADI'İtalya'da büyük korkular yaşadıkları için Samsun'a ilk geldiklerinde çok tedirgin olduğunu ancak, Samsun'da kendilerine çok davrandıkları için psikolojik olarak rahatladıklarını söyleyen Şahin, İtalya'da büyük korkular yaşadık bu yüzden Samsun'a ilk gittiğimizde tedirgindik. Ülkemizde daha iyi bakılacağımızı biliyorduk. İtalya'da yaşadığımız o zor günleri üstüne burada çok güzel bakılınca ve kendimizi evimizde gibi hissedince rahatladık. İhtiyaçlarımızın fazlasıyla karşılıyorlardı. 14 günlük süreye gıda, temizlik hijyen gibi tüm maddeleri fazlasıyla bizlere verdiler. Samsun'da ki yurtta bizden çok yakından ilgilendiler. Bizim için kapının önünde eğlence düzenlediler, camlardan onları izledik. Samsun'da her şey çok güzeldi. Hiçbir istediğimizi geri çevirmediler hatta fazlasıyla yaptılar. Psikolojik olarak çok büyük destek oldular. Gençlik Spor İl Müdürü ve ekibine çok teşekkür ediyorumö ifadelerinde bulundu.'HER GÜN ATEŞİMİZİ ÖLÇTÜLER'Samsunda 14 günlük karantina süresinde sağlık çalışanlarının her gün öğrencileri ateşlerini kontrol ettiklerini ifade eden Şahin, Samsun'da KYK yurdunda bizim her gün ateşlerimizi ölçtüler. Ateşi yüksek çıkanları şüpheli vakasıyla hastaneye sevk ediyorlardı. Hastanede test yapıyorlardı. 401 öğrenciydik, 15 kişinin ateşi yüksek çıktı. Onları testleri de zaten negatif çıktı. Biz 401 öğrenci olarak hiçbirimiz pozitif değildik. Düzenli ateş takiplerimiz yapıldı ve başka bir ilaç ihtiyacımız olduğunda hemen temin ettiler. Samsun 14 günlük süre bitince öğrencileri memlekete götürdüler. Bende Gümüşhane'ye geldim. Bütün kurallara uyarak geldik, bizi çok güvenli bir şekilde evlerimize teslim ettilerö şeklinde konuştu.'ODAMDA İZOLE BİR HAYAT SÜRDÜRÜYORUM'Gümüşhane'ye geldikten sonra 14 gün boyunca zorunlu olmadıkça evden çıkmaması gerektiği kendisine telkin edildiğini ifade eden Şahin, odasında izole bir hayat sürdürdüğünü anlattı. Şahin, Gümüşhane'de geldiğimde 14 gün evden çıkmamamı gerektiğini ve izole bir hayat yaşamam gerektiğini söylediler. Bun yüzden odadan çıkmıyorum. Eğer odadan çıkmak zorunda kalırsak, kesinlikle maskenizi takarak bütün güvenlik tedbirlerini alacaksınız dediler. Aile bireylerinin yanında bile sosyal mesafeyi koruyarak görüşüyorum. Günlük bizi polisler arayıp evde olup olmadığını öğreniyor, sağlık personeli ise arayıp sağlık durumumu soruyor. Ben kendimi çok iyi hissediyorum herhangi bir belirti yok. Taşıyıcı olma ihtimalime karşı 14 günü odamda geçirmeye çalışıyorumö dedi.'LÜTFEN EVDE KALSINLAR'Günü ders çalışıp, kitap okuyarak geçirdiğini de aktaran Şahin, Odada çok fazla yapacak bir şey yok. Genel olarak ders çalışıyorum, kitap okuyorum, çizimlerim var onları yapıyorum. Zamanımı böyle değerlendirmeye çalışıyorum. Türkiye'de bakıldığında diğer ülkelere göre iyi durumda ama hale gelirken sokakta hale maske ve eldivensiz olan insanlar var. İtalya'da insanların cenazelerine dokunamadan hatta göremeden defnedildiğini gördüm. Bu acı bir durum diyerek herkesi evde kalması çağrısında bulundu.