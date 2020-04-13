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GÜMÜŞHANE Koronavirüsü yenen kadın doktor alkışlarla taburcu edildi

Koronavirüsü yenen kadın doktor alkışlarla taburcu edildiGÜMÜŞHANE'de koronavirüs hastalığını yenen kadın doğum doktoru, meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

13.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:55
Koronavirüsü yenen kadın doktor alkışlarla taburcu edildi
GÜMÜŞHANE'de koronavirüs hastalığını yenen kadın doğum doktoru, meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan ismi açıklanmayan doktor, tedaviye alındı. Bir süredir koronavirüs tedavileri devam eden kadın doktorun yapılan yeni test sonuçları, negatif çıktı. Sağlık kontrollerinin ardından kadın doğum doktoru hastaneden meslektaşları alkışları arasında taburcu edildi. Kendisine çiçek de verilen kadın doktor, meslektaşlarına teşekkür etti. GÜMÜŞHANE Koronavirüsü yenen kadın doktor alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Gümüşhane, Güncel
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