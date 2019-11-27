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Gümüşhane koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi

Koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendiGümüşhane'de, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçilerinin yiyecek arayışı ve zorlu yolculukları görüntülendi.

27.11.2019 15:23 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:23Gümüşhane koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi
Koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi
'de, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçilerinin yiyecek arayışı ve zorlu yolculukları görüntülendi.
Kent kırsalı, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatında çok sayıda türü de bünyesinde barındırıyor. Kaya kartalı, dağ keçisi, tilki, domuz, boz ayı ile kurtlara doğal ortamında rastlanılan ilçede, Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan çengel boynuzlu dağ keçisi sürüsü görüntülendi. Çengel boynuzlu dağ keçileri, yavrularıyla yiyecek ararken sarp ve kayalık arazide yol aldı.
Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, bölgede dağ keçilerinin neslinin korunması ve geliştirilmesi için özel çalışma yürütüyor. Yıllar içerisinde sayısı azalan çengel boynuzlu dağ keçilerinin popülasyonunda; türün korunması ve artırılması amacıyla yapılan çalışmalar sonucunca artış yaşandığı belirtildi.
Kaçak avlanılması durumunda 22 bin 660 liradan başlayan para cezası uygulanan çengel boynuzlu dağ keçilerinin kentteki sayısının, 17 farklı noktada olmak üzere 120'ye ulaştığı belirtildi.

Gümüşhane, Güncel

Kaynak: DHA

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