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GÜMÜŞHANE Limni Gölü beyaza büründü

Limni Gölü beyaza büründüDOĞU Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü.

09.05.2020 12:59 | Son Güncelleme: 09.05.2020 13:03
Limni Gölü beyaza büründü
DOĞU Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü. Gümüşhane'nin Torul ilçesi Zigana Dağı eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı, seyirlik manzalar ortaya çıktı. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta, krater özelliğine sahip Zigana Dağı eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı, son dönemde Doğu Karadeniz'in dikkat çeken turizm bölgeleri arasında yer alıyor. Binlerce turistin ziyaret ettiği Limni Gölü Tabiat Parkı, bahar ayında yağan karla beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı 1700 rakımlı bölgede, sarıçam ve ladin ağaçlarının yanı sıra göl çevresinin beyaz örtüyle kaplanması ile ortaya seyirlik manzaralar çıktı. GÜMÜŞHANE Limni Gölü beyaza büründü

Kaynak: DHA

Etiketler: Doğu Karadeniz, Gümüşhane, Torul, Güncel, Haber

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