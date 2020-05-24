GÜMÜŞHANE-Limni Gölü beyaza büründü

Limni Gölü beyaza büründüGÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesi Zigana Dağı eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı yaz aylarına hazırlanırken kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı, ortaya muhteşem manzara çıktı.

24.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:47
Limni Gölü beyaza büründü
GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesi Zigana Dağı eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı yaz aylarına hazırlanırken kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı, ortaya muhteşem manzara çıktı.
Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta, krater özelliğine sahip Zigana Dağı eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı, son dönemde Doğu Karadeniz'in dikkat çeken turizm bölgeleri arasında yer alıyor. Binlerce turistin ziyaret ettiği Limni Gölü Tabiat Parkı, yaz aylarında ziyaretçilerini ağırlamayı beklerken, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı 1700 rakımlı bölgede, sarıçam ve ladin ağaçlarının yanı sıra göl çevresinin beyaz örtüyle kaplanması, kartpostallık görüntüler oluşturdu. GÜMÜŞHANE-Limni Gölü beyaza büründü

Kaynak: DHA

Etiketler: Torul, Güncel, Haber

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