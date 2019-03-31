Gümüşhane'nin Köse İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Turgay...

Kaynak: AA

Gümüşhane'nin Köse ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Turgay Kesler kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Turgay Kesler bin 297, AK Parti adayı Şerif Aygün bin 49, Saadet Partisi adayı Yusuf Korkmaz 11 oy aldı.Kesler'in öz geçmişiKöse'de 1975'te doğan Kesler, ilkokul ve ortaokulu Köse 60. Yıl Okulunda, lise eğitimini Köse Lisesinde tamamladı ardından İstanbul Şükrü Balcı Polis Eğitim Merkezinden mezun oldu, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirerek tamamladı.23 yıllık devlet memurluğu görevinden istifa eden ve 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Köse ilçesi Belediye Başkanlığına Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday olan Köse, evli ve 3 çocuk babası.