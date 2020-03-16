Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Gümüşhane'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
16.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:00
Gümüşhane 'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
Mart ortasında yağan karla birlikte dün 19 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düştü.
Meteorolojinin zirai don uyarısı da yaptığı kentte, soğuk ve yağışlı havanın hafta boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Mart ortasında yağan karla birlikte dün 19 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düştü.
Meteorolojinin zirai don uyarısı da yaptığı kentte, soğuk ve yağışlı havanın hafta boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
Manşet
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