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Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Gümüşhane'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

16.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:00
Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
Gümüşhane 'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
Mart ortasında yağan karla birlikte dün 19 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düştü.
Meteorolojinin zirai don uyarısı da yaptığı kentte, soğuk ve yağışlı havanın hafta boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Gümüşhane, Güncel

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