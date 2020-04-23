Gümüşhane'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Gümüşhane'nin yüksek kesimleri ile şehir merkezinin zirvelerine nisan ayında kar yağdı.
23.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:42
Karadeniz üzerinden bölgeyi etkisi altına alan soğuk hava ve yağmur, dün gece saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.
Kar yağışı sonrası şehir merkezinin zirveleri ile kentin eski yerleşim yeri tarihi Süleymaniye Mahallesi'nin tepeleri ve yüksek rakımlı yaylalar, beyaza büründü.
Güne erken başlayan ve yüksek kesimlerde yaşayan bazı vatandaşlar, şaşkınlık yaşarken araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Kaynak: AA