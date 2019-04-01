Gümüşhane Seçim Sonuçları: 31 Mart Gümüşhane Yerel Seçim Sonuçları

Gümüşhane yerel seçim sonuçları, resmi olmayan verilere göre belli oldu. 31 Mart Pazar günü Gümüşhane'de yerel seçim için kurulan 85 sandığın hepsi tamamen açıldı ve oyların sayımı sona erdi. Gümüşhane Belediye Başkanlığı yarışında ilk üç sırada Ak Parti'den Ercan Çimen, MHP'den Sabri Varan ve İYİ Parti'den Mustafa Canlı yer alıyordu. Peki hangi aday kazandı? Adaylar ne kadar oy aldı? İşte Gümüşhane yerel seçim sonuçları detayları...

GÜMÜŞHANE BELEDİYESİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Gümüşhane Belediye Başkanlığı için; AK Parti adına Mehmet Abdi Bulut, İYİ Parti adına Ahmet Nalçacıoğlu, SP adına Şerif Karakurt, MHP'den Ömer Yabancı yarıştılar. 23 bin 948 kayıtlı seçmenden Gümüşhane yerel seçimi için 19 bin 385 oy kullanıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre Ak Parti adayı Ercan Çimen, Gümüşhane Belediye Başkanı oldu. Resmi olmayan verilere göre Gümüşhane yerel seçim sonuçları ve adayların oy dağılımı şöyle;

Ercan Çimen AK Parti 9.182 OY %49,16

Sabri Varan MHP 5.606 OY %30,02

Mustafa Canlı İyi Parti 2.142 OY %11,47

Bedri Ağaç CHP 1.410 OY %7,55

Şerif Erdal Saadet Partisi 250 OY %1,34

GÜMÜŞHANE 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Gümüşhane'de seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Gümüşhane'de 2014'de yerel seçimlerde AK Parti adına Ercan Çimen, MHP adına Mustafa Canlı aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre AK Parti % 57,53 oy oranı ile Gümüşhane Belediye Başkanlığı'nı kazandı. MHP ise % 36,27 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP adayı Cem Köksal % 3,56 oy oranı ile 3, SP adayı Hüseyin Duman % 1, 31 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.