Gümüşhane Şehit Uzman Çavuş Taşkın Temel, Toprağa Verildi

Şehit Uzman Çavuş Taşkın Temel, toprağa verildi Irak
'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK
'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel'in (26) cenazesi, Gümüşhane
'nin Kürtün
ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel için Kürtün Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin babası Mehmet Temel
ve yakınlarının yanı sıra; Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gümüşhane
Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen
, Giresun Jandarma
Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit
ve vatandaşlar katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şehidin babası Mehmet Temel
'e başsağlığı dileğinmde bulundu.
Tabuta sarılan şehidin kardeşi Şaban Temel, "Seninle en son gece yarısı konuşmuştuk, bana operasyona gideceğim demiştin, neredesin Taşkın'ım" diyerek gözyaşı döktü. Acılı şehit kardeşine sarılan bir polis memuru "Senin ağabeyin bir kahramandır, ağlama" diyerek teselli etmeye çalıştı. Yeğeninin fotoğrafını öperek havaya kaldıran Mürvet Temel de gözyaşları tutamadı. Oğlunun tabutuna dokunan Mehmet Temel
ise güçlükle ayakta durabildi.
Piyade Uzman Çavuş Taşkın Temel, kılınan cenaze namazının ardından Günyüzü
köyünde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.
Güncel
Kaynak: DHA