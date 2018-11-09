Gümüşhane Tanıtım Günleri" Kocaeli'de Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
'nce, "Anadolu Kocaeli Projesi" kapsamında Gümüşhane
'nin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin ülke çapında tanınması amacıyla düzenlenen "Gümüşhane Tanıtım Günleri" etkinliğinin açılışı gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı organizesiyle Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy
, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AK Parti
Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık
ve Radiye Sezer Katırcıoğlu
, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş
, MHP
Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı
, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu
, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen
ve Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Köksal Kara ile çok sayıda davetli katıldı.
"Kocaeli'de 38 bin Gümüşhaneli var"
Açılışta konuşan Vali Hüseyin Aksoy, Kocaeli'nin, Türkiye
'nin her bölgesinden insanın huzur içinde yaşadığı bir kent olduğunu söyledi.
Kocaeli'de 38 bin 50 Gümüşhaneli'nin yaşadığını belirten Aksoy, Gümüşhane'nin doğal ve tarihi güzellikleri bakımından güzel bir ilimiz olduğunu ifade etti.
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ise iki gün önce göreve başladığını dile getirerek, "Ayağım tozuyla Kocaeli'ne geldim. Gümüşhane'miz saklı bir cennettir. Altın kalpli insanların olduğu bir şehir. Vatanını, milletini seven, birlik ve beraberliğini bozmayan insanların yaşadığı bir şehir." diye konuştu
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da Anadolu'nun bütün güzelliklerini bu tanıtım gününde görme fırsatı olduğunu ifade ederek, "Her ilin kendine ait güzelliği var. Anadolu'muz çok zengin. Bunu kelimelerle ifade edemeyiz. Aynı özellikler Kocaeli ve Gümüşhane'de de var. Şehrimizi, doğduğumuz yeri tanıyalım. Gümüşhane ayağınıza geldi. Bu fırsatları kaçırmamak lazım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
-"Gümüşhane'nin suyu sert, insanı merttir"
Gümüşhaneli olan AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Kocaeli'nin bütün kültürleri buluşturan, muhteşem bir şehir olduğuna dikkati çekerek, "Kocaeli, Gümüşhaneliler için bir vatandır. Gümüşhane ata toprağı, ona karşı sorumluluklarımız var. 'Gümüşhane'yi nasıl tarif edersiniz?' derseniz, 'Suyu sert, insanı mert, altın kalpli insanların yaşadığı şehirdir' derim." ifadelerini kullandı.
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, "Gümüşhane denilince akla insan geliyor. Her zaman onunla övünç duyuyoruz. İnsanları bizleri çok güzel temsil ediyor. Bunun en güzel örneği eski bakanımız Fikri Işık. Bizim insanımızın başka şehirlerde yönetici konumunda olmaları bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.
Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara, böyle bir etkinliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Gümüşhaneliler olarak Kocaeli'de olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, daha sonra stantları gezip, Gümüşhane'nin yöresel lezzetlerinin tadına baktı.
Öte yandan etkinlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Bölüğü konser verdi, Gümüşhane Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.
Gümüşhane'nin birbirinden özel lezzetleri ile yörenin kendine has kültürü ve doğal güzelliklerinin tanıtıldığı stantlar 11 Kasım'a kadar gezilebilecek. Ayrıca etkinlikler kapsamında konserler verilecek.
Kocaeli,Gümüşhane