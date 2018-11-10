Gümüşhane Tanıtım Günlerinde Yusuf Güney Rüzgârı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 7. si düzenlenen "Anadolu Kocaeli'nde" kapsamında Gümüşhane Tanıtım Günleri kapsamında sevilen sanatçı Yusuf Güney hemşerileri ile bir araya geldi. Kültürel ve yöresel ürünlerin sergilendiği tanıtım günlerinde sahne alan Yusuf Güney, Gümüşhane tanıtım günlerine yoğun ilgi gösteren hemşerilerine teşekkür etti. Büyükşehir Fuar Merkezinde düzenlenen Yusuf Güney Konserine, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen,Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı Köksal Kara ve dernek yöneticileri de katılarak hemşerileriyle vakit geçirdi.

GÜMÜŞHANELİLER YUSUF GÜNEY İLE ÇOŞTULAR

Büyükşehir Fuar Merkezi ana sahnede gerçekleştirilen konser programında ünlü sanatçı Yusuf Güney birbirinden güzel şarkıları hayranları için seslendirdi. Yöresel türkülerle de coşan Gümüşhaneli vatandaşlar, doyasıya eğlendi. Sanatçı Yusuf Güney tanıtım günlerine katkılarından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gümüşhane Belediyesi ve Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı'na teşekkür etti.

HASAN PEKİN KONSER VERECEK

8-11 Kasım tarihleri arasında devam eden Anadolu Kocaeli'de Gümüşhane Tanıtım Günleri'nde, Gümüşhane'nin yöresel tatları ve kıyafetleri ile kültür ve turizm imkânları sergilenmeye devam ediyor. Tanıtım günleri eetkinliklerinde yerel sanatçılar da konserler veriyor.11 Kasım Pazar günü Saat:19:00'da Hasan Pekin, tanıtım günlerinde hemşehrilerine en güzel şarkı ve türküleri seslendirecek.