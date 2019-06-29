29.06.2019 16:10
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GÜMÜŞHANE Taşköprü Yaylası'nda kaçak yapılar yıkıldı

Taşköprü Yaylası'nda kaçak yapılar yıkıldıGümüşhane'nin Çorak köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda kaçak olduğu tespit edilen 4 yapı, yıkıldı.

Taşköprü Yaylası'nda kaçak yapılar yıkıldı
Gümüşhane 'nin Çorak köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda kaçak olduğu tespit edilen 4 yapı, yıkıldı.
Gümüşhane'de yaylalarda kaçak yapıların önlenmesi amacıyla yapılan yıkım çalışmaları sürüyor. Merkeze bağlı Çorak köyü sınırlarında yer alan Taşköprü Yaylası'nda, yapımına yeni başlananan 4 yapının kaçak olduğunun tespiti üzerine harekete geçen ekipler, iş makineleri eşliğinde bölgeye ulaştı. Kaçak yapılar, jandarmanın güvenlik önlemi aldığı yaylada, iş makineleri tarafından yıkıldı.GÜMÜŞHANE Taşköprü Yaylası'nda kaçak yapılar yıkıldı
Kaynak: DHA
Gümüşhane , Taşköprü , Güncel

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