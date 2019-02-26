Gümüşhane Tesadüfen Keşfedilen Mağarayı Defineciler Talan Etti

Tesadüfen keşfedilen mağarayı defineciler talan etti Gümüşhane
'nin İkisu mevkiinde yıllar önce taş ocağı çalışması sırasında tesadüfen bulunan sarp kayalıkların içerisindeki mağara, defineciler tarafından talan edildi. Duvarlarında, milattan önceki yıllara ait işaretlerin yer aldığı 'Dağ Manastırı' olarak adlandırılan mağaranın, turizme kazandırılması isteniyor.
Gümüşhane'nin İkisu mevkiinde yıllar önce başlatılan taş ocağı çalışması sırasında sarp kayalıklar arasında bir mağara olduğu fark edildi. Mağarada yapılan incelemelerde duvarlarında, milattan önceki yıllara ait işaretler ile freskler ve Yunanca yazılar yer aldığı belirlendi. 'Dağ Manastırı' olarak adlandırılan ve tarihi geçmişi M.Ö. 10'uncu yüzyıla kadar uzandığı tahmin edilen mağara, defineciler tarafından talan edildi. Duvarlarındaki yazı ve fresklerin tahrip olduğu mağaranın arkeologlar tarafından araştırılıp, turizme kazandırılması isteniyor.
TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral, mağaranın taş ocağı çalışmaları sırasında keşfedildiğini belirterek mağara ile ilgili detaylı araştırma yapılmadığını söyledi. Oral, Bu işin uzmanları olan arkeologların gelip, burayı incelemeleri gerekiyor. Bizim gördüğümüz kadarıyla mağaranın içerisinde ve tavanında özel bir sıva var. Burası çok tahrip edilmiş. Burayı kullanan ve ya define arayanlar mağarayı tahrip etmiş. Duvarlarda freskler var. Bizans dönemine ait olduğunu tahmin ettiğimiz simgeler var. O dönemlere ait yazılar varö dedi.
Oral, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından incelenerek mağaranın turizme kazandırılmasını istedi.
Gümüşhane, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA