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Gümüşhane Ülkü Ocaklarından 35 kuruşla Ahilik Haftası kutlaması

Gümüşhane Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, il genelinde eş zamanlı olarak sabah namazının ardından içerisinde Ahilik Haftası kutlama mesajı yer alan siftah zarfını tüm işletmelere dağıttı.

18.09.2019 14:40Gümüşhane Ülkü Ocaklarından 35 kuruşla Ahilik Haftası kutlaması
Gümüşhane Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, il genelinde eş zamanlı olarak sabah namazının ardından içerisinde Ahilik Haftası kutlama mesajı yer alan siftah zarfını tüm işletmelere dağıttı.

32.Ahilik Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlikte İl merkezi, Kelkit, Şiran ve Torul ilçelerindeki teşkilat mensupları eş zamanlı olarak içerisinde 35 kuruş ve kutlama mesajının yer aldığı zarfları sabahın erken saatlerinde dükkanların kapılarına iliştirdi.

Dükkanını açmaya gittiğinde zarfı gören çok sayıda esnafın şaşkınlıkla karşıladığı olayın ardından birçok esnaf zarfın fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından aktararak duyarlılığı için Ülkü Ocaklarına teşekkür etti.

Gümüşhane Ülkü Ocakları İl Başkanı Murat Taştan, Ahilik Haftasında bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, Gümüşhane il teşkilatları olarak tüm ilçe teşkilatlarıyla eşzamanlı bir şekilde sabah namazından sonra il merkez ve ilçelerde esnaflara içerisinde 35 kuruş bulunan mesajlı notları ve siftahı bıraktıklarını söyledi.

"Cebimizde olan son kuruşumuzla beraber esnafımızın yanlarında olduğumuzu dile getirmek istedik"

Zarflarda niçin 35 kuruş yer aldığını anlatan Taştan, "Ülkücü şehidimiz Yusuf İmamoğlu'nun şehit edildikten sonra cebinden çıkan 35 kuruşu simgelemesi için bu miktarı belirledik. Şehadeti esnasında fakültede silahlı saldırıya uğradıktan sonra yapılan otopside 3 gündür aç olduğu tespit edilmiş ve cebinden 35 kuruş çıkmıştı. Bu da bizim için manası büyük bir anıdır. Karnımız açta olsa esnafımızın yanında, cebimizde olan son kuruşumuzla beraber yanlarında olduğumuzu dile getirmek istedik. Birkaç gün boyunca esnaflarımızı ziyaret ederek ulaşmaya çalışacağız. Siftah bıraktığımız gün atlanmış olan esnaflarımız olabilir. Biz tamamına dağıttığımızı düşünüyoruz" dedi.

Uygulama kapsamında hazırladıkları zarfları işletmelerin kapılarına sıkıştırdıklarını kaydeden Taştan, "Gözden kaçmış esnaflarımız olabilir. Elimizden geldikçe onların da yanlarına uğramaya çalışacağız. Hiç kimseyi görmemizden gelmeyeceğiz. Esnafımızla, vatandaşımızla birlikte olacağız. Esnafımızın yeri ayrıdır. Buna Ahilik diyoruz. Ahilik haftasından birçok esnafımızın haberdar olmadığını görüyoruz. Bunu da insanlara haberdar etmek bizi ayrıca gururlandırdı. Ahilik ecdadımızdan buyana esnaflarımızın bir arada olduğu ve her esnafın da giremediği bir teşkilattır" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Ahilik Haftası, Gümüşhane, Güncel

Kaynak: İHA

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