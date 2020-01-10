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Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Zeybek, gazetecilerle buluştu

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

10.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:34Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Zeybek, gazetecilerle buluştu
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Zeybek, kampüsteki bir kafede düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, zor ve önemli bir görevi yürüttüklerine inandığı gazetecilerin gününü kutladı.
Gümüşhane Üniversitesi'nin 2019 yılındaki çalışmaları hakkında da bilgi veren Zeybek, üniversitede 2 enstitü, 7 fakülte, 2 yüksekokul, 10 meslek yüksekokulu, 8 uygulama ve araştırma merkezi ile 4 koordinatörlük bulunduğunu aktardı.
Zeybek, üniversitede 529'u erkek, 260'ı kadın olmak üzere 789 akademik personel bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Üniversitemizde 258 de idari personel bulunuyor. Üniversitemiz 2020 yılı itibariyle 18 bin 817 aktif öğrencisiyle eğitim-öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir. 2019 yılında akademik kadrosunda yaşanan değişiklikler ile birlikte 25 profesör, 59 doçent, 184 doktor öğretim üyesi, 182 öğretim görevlisi ve 192 araştırma görevlisi bulunuyor. 2 yeni doktora programı ve 5 yeni yüksek lisans programı açtık. Çevredeki üniversitelerde olmayan tezsiz yüksek lisans bölümümüz de var. 2019 yılı sonu itibariyle 879 yüksek lisans, 98 doktora öğrencimiz vardı. Bu yıl, bu sayının katlanacağını düşünüyoruz. Biz yeni bir üniversiteyiz ve henüz emekleme dönemindeyiz. Bütün ekibimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, şehrimizin bütün dinamikleriyle el birliği içerisinde güzel başarılar ortaya koyuyoruz."
Programa üniversite yöneticilerinin yanı sıra Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü ve basın mensupları katıldı.
Öte yandan, Sağlık-Sen Gümüşhane Şube Başkanı Engin Karabulut, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı Gümüşhane Bürosu'nu ziyaret etti.
Karabulut, AA'nın Türkiye'nin en özverili kurumlarından biri olduğuna dikkati çekerek, personele çalışmalarında başarı diledi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Güncel

Kaynak: AA

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