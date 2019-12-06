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Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Zeybek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

06.12.2019 19:44 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:44Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Zeybek, AA'nın
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen Zeybek, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Muhammet Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflar için oy kullandı.
Rektör Zeybek, binlerce kare arasından seçilen fotoğrafları etkili ve güçlü bulduğunu söyledi.
Anadolu Ajansının son yıllarda Türkiye dışında başka ülke ve bölgelerde de etkin bir haber ajansı olma özelliği kazandığını belirten Zeybek, "Ülkemizdeki medya yapısı içinde güvenilir haber kaynağı olma özelliği ile öne çıkan ve bunun yanında dünya medyasına da çok dilli yayınlarıyla içerik üreten bir kurum olan ajansımızı önemsiyoruz. Estetik ve doğru içeriği bir arada sunan bu güzel kareleri yakalayan foto muhabirleri de tebrik ediyorum." dedi.

Gümüşhane Üniversitesi, Mustafa Yalçın, Enes Yıldırım, Güncel

Kaynak: AA

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