Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Gümüşhane Üniversitesinde uzaktan eğitim başladı - Haberler

Gümüşhane Üniversitesinde uzaktan eğitim başladı

Gümüşhane Üniversitesi, koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitime başladı.

25.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:34
Gümüşhane Üniversitesinde uzaktan eğitim başladı
Gümüşhane Üniversitesi, koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitime başladı.
Rektör Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı sarsan ve Türkiye 'de de de etkilerini gördükleri koronavirüs salgını dolayısıyla eğitim-öğretime 3 haftalık ara verildiğini anımsattı.
Verilen bu arada öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için üniversitenin uzaktan eğitim sistemiyle öğrenci bilgi sisteminin entegre edildiğini belirten Zeybek, bu sistemde ders veren öğretim elemanları, dersler ve öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine aktarıldığını, böylelikle öğrencilerin etkileşimli ve kısmi etkileşimli olarak derslerini buradan göreceklerini kaydetti.
Zeybek, öğrencilerin kendilerine ait öğrenci numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak dersleri izleyebileceklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Uzaktan eğitim sistemimizin kılavuzu ve tanıtım videoları hem öğrencilerimiz hem de hocalarımız için sayfada paylaşıldı. Sayfamızda paylaşılan ilgili videolar izlendiğinde öğrencilerimizin ve akademik kadromuzun sorunsuz şekilde dersleri işleyebilecekleri kanaatindeyim. Derslerin değerlendirilmesiyle ilgili gelişmelerin duyurusunu sürece bağlı olarak ilerde yapacağız."
Ülke olarak sıkıntılı bir dönemden geçildiğini aktaran Zeybek, "Öğrencilerimizin derslerinden mahrum kalmamaları için başlatılan bu sistemin sıkı takipçisi olacağız. Öğrencilerimize her türlü gelişmeyi ana sayfamız üzerinden takip etmelerini ve derslerini ihmal etmemelerini öneriyor ve kendilerine başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye, Rektör, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı
Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca açıklama yapıyor Haberler
Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca açıklama yapıyor
ABD’de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haberler
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı Haberler
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler Haberler
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı Haberler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı Haberler
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor

Son Dakika Güncel Haberleri

19:30: FLAŞ - Haber 19:30: FLAŞ - Haber 19:30: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz güçlü bir milletiz, hep birlikte başaracağız" - Haber 19:30: Koca: "(Koronavirüs) Bir hastamız 65 yaşında, 8 gün yoğun bakımda kaldı, dün taburcu oldu. - Haber 19:28: FLAŞ - Haber 19:23: Son Dakika: Okullara verilen ara uzatıldı - Haber 19:12: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 60 yaş üstü iki hasta taburcu oldu - Haber 18:47: Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri - Haber 18:19: Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü - Haber 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber