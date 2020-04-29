Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Gümüşhane Üniversitesinin yabancı öğrencilerinden Türkçe "Evde kal" mesajı

Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim gören ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Trabzon'da yurtta kalan yabancı öğrenciler, çektikleri klip ile Türkçe "Evde kal" mesajı verdi.

29.04.2020 22:31 | Son Güncelleme: 29.04.2020 22:32
Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim gören ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Trabzon'da yurtta kalan yabancı öğrenciler, çektikleri klip ile Türkçe "Evde kal" mesajı verdi.
Somali, Sudan, Fas ve Mısır gibi ülkelerden eğitim için Gümüşhane Üniversitesi'ne gelen 17 ülkeden 29 öğrenci, koronavirüs nedeniyle uçuşların kapatılmasının ardından, memleketlerine dönemedi.
Diğer bölge illerindeki yabancı öğrenciler gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Trabzon'daki yurtlarda misafir edilen ve her türlü ihtiyaçları karşılanan öğrenciler, "Evde kal" çağrılarını Türk halkına duyurmak amacıyla bir klip hazırladı.
Klipte, yabancı öğrencilerin Türk halkına duyduğu ilgiye karşı minnetleri ve koronavirüs ile mücadeleye karşı Türkçe "Evde kal" çağrıları yer alıyor.
"Türk milleti her daim mazlum ve mahzun coğrafyaların ümidi ve sığınağı"
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, yaptığı açıklamada, Türk milletinin zor günlerinde dahi insanlık için güvenli bir liman olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.
Koronavirüs nedeniyle memleketlerine dönemeyen 17 ülkeden 29 yabancı öğrencinin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Trabzon'daki yurtlarında toplandığını anlatan Zeybek, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarının en iyi şeklide karşılandığını ve uzaktan da olsa sürekli onlarla ilgilendiklerini ifade etti.
Zeybek, "Türk milleti her daim mazlum ve mahzun coğrafyaların ümidi ve sığınağı olmuştur. Bu öğrencilerimiz bizim emanetimiz. Maddi ve manevi olarak onların yanındayız. Her biri bizim gönlümüzde birer çiçek. Türk milletine minnet duygularını ve Türkçe 'Evde kal' çağrılarını içeren bu klibi hazırlayıp bize ilettiler. Onlarla gurur duyuyoruz. Eğitimlerini en iyi şeklide tamamlayıp ülkelerine döndüklerinde bizim gönül elçilerimiz olarak vatanlarına hizmet edecekler. Yurtlarda kalırken de bir yandan online olarak eğitimlerini sağlıyor, maddi ve manevi desteğimizi esirgemiyoruz. Çocuklarımın her birine bu ahde vefa dolu tutumları için şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu. Gümüşhane Üniversitesinin yabancı öğrencilerinden Türkçe ’Evde kal’ mesajı

Kaynak: AA

Etiketler: Gümüşhane Üniversitesi, Koronavirüs, Trabzon, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

İsveç’teki hastane, ’Emrullah Gülüşken’i tedavi etmediler’ sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok Haberler
İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan’ın fotoğrafını paylaştı Haberler
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu Haberler
Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri? Haberler
Dünyada hala koronavirüs vakası görülmeyen ülke ve bölgeler hangileri?
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Davutoğlu’nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi’nin oy oranı Haberler
Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı
Haberler››Güncel››Gümüşhane Üniversitesinin yabancı öğrencilerinden Türkçe 'Evde kal' mesajı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:38: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında soruları yanıtladı: (2) - Haber 00:36: Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem - Haber 00:34: ABD'den yurda getirilen vatandaştan teşekkür videosu - Haber 00:32: Siirt'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan ve polise mukavemet eden seyyar satıcıya gözaltı - Haber 00:28: Kosova'dan Kovid-19 yardımları nedeniyle Türkiye'ye teşekkür - Haber 00:12: Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı - Magazin 23:45: İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok - Haber 22:40: Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu - Haber 19:58: Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı - Haberler