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Gümüşhane Valiliğinden "genel ahlaka aykırı davranışlar" emri

Gümüşhane Valiliğinden, gelenek, görenek, örf ve adet adı altında yapılan ve toplumun genel ahlakına, kamu düzenine aykırı, şiddet, istismar ya da kötü tutum ve davranış içeren eylemlere müsaade edilmeyeceği bildirildi.

23.08.2019 17:50 Gümüşhane Valiliğinden
Gümüşhane Valiliğinden, gelenek, görenek, örf ve adet adı altında yapılan ve toplumun genel ahlakına, kamu düzenine aykırı, şiddet, istismar ya da kötü tutum ve davranış içeren eylemlere müsaade edilmeyeceği bildirildi.
Vali Kamuran Taşbilek imzasıyla Valiliğin internet sitesinde yayımlanan genel emirde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi uyarınca huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması ve çocukların genel olarak beden ve ruh sağlıklarının korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla il sınırları içerisinde planlanan nişan, düğün, şenlik, şölen, toplantı gibi bütün etkinliklerin genel ahlaka, toplumsal kurallara ve kanunlara uygun yapılması gerektiği belirtildi.
Gelenek, görenek, örf ve adet adı altında yapılan ve toplumun genel ahlakına, kamu düzenine aykırı, şiddet, istismar ya da kötü tutum ve davranış içeren eylemlere müsaade edilmeyeceği vurgulanan emirde, şunları kaydedildi:
"Bu emrin uygulanmasına, yerine getirilmesine aykırı davranan, tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaran kişilere, idari emir ve işlemlere aykırılıktan, fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. ve 33. maddesi ve diğer hükümleri gereği yasal işlem yapılacaktır."
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki bir düğün öncesi eğlencede "civciv çıkarma" adı verilen oyuna ait görüntülerin ardından başlatılan soruşturmada tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gümüşhane, Güncel

Kaynak: AA

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