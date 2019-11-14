Haberler » Güncel » Gümüşhane Valiliğinden gölde define arandığı haberlerine ilişkin açıklama - Haber

Gümüşhane Valiliğinden gölde define arandığı haberlerine ilişkin açıklama

Gümüşhane Valiliği, halk arasında "Dipsiz Göl" olarak bilinen ve haberlere konu olan alanda gerçekleştirilen define kazısına ilişkin, "4 gün süren arama çalışması sonrasında 10 Kasım 2019 tarihi itibarıyla kapatma işlemi yapılarak alan eski haline getirilmiştir.

14.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:30Gümüşhane Valiliğinden gölde define arandığı haberlerine ilişkin açıklama
Valiliği, halk arasında "Dipsiz Göl" olarak bilinen ve haberlere konu olan alanda gerçekleştirilen define kazısına ilişkin, "4 gün süren arama çalışması sonrasında 10 Kasım 2019 tarihi itibarıyla kapatma işlemi yapılarak alan eski haline getirilmiştir. Define araması yapılan alanda taşınır, taşınmaz herhangi bir kültür varlığına rastlanmamıştır." açıklamasını yaptı.
Valilik açıklamasında, 10 Kasım 2019'da basın yayın kuruluşlarında, "Devlet izin verdi, defineci göl boşalttı" başlıklı haberlerde yer alan hususlara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak üzere açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtildi.
İki vatandaş tarafından 23 Mayıs'ta verilen dilekçede, Gümüşhane merkeze bağlı Dumanlı köyü İstovrama mevkisindeki 137 ada 98 nolu parselde define araması talebinde bulunulduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu define arama talebi üzerine konuyla ilgili Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden, bahsedilen alanda doğal, tarihsel ve arkeolojik açıdan sakınca olup olmayacağını belirlemek üzere, görüş talep edildiği aktarıldı.
Açıklamada, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 4 Eylül 2019, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 22 Ekim 2019 tarihli yazılarıyla alınan görüşlerinde, belirtilen alanın doğal ve tarihi sit alanları dışında olduğunun ilgili kurumlarca tespit edildiğine işaret edilerek, söz konusu görüşler çerçevesinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan Define Arama Yönetmeliği çerçevesinde başvuru sahiplerinden biri adına, Gümüşhane Müze Müdürlüğünce 14 Ekim 2019 tarihli define arama ruhsatı düzenlendiği kaydedildi.
Hazırlanan ruhsata istinaden 6 Kasım 2019'da belirtilen alanda İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Müze Müdürlüğü temsilcileri ile jandarma ekipleri gözetiminde define kazısı yaptırıldığına işaret edilerek, "4 gün süren arama çalışması sonrasında 10 Kasım 2019 tarihi itibarıyla da kapatma işlemi yapılarak alan eski haline getirilmiştir. Define araması yapılan alanda taşınır, taşınmaz herhangi bir kültür varlığına rastlanmamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Gümüşhane, 10 Kasım, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:26 Eskişehir varank koza altın, tmsf bünyesinde yüzde 220 kar etti
19:26 Yaşadıklarına dair tek hatırladığı şey 'ötenazi talebi ve acıları'
19:25 FLAŞ
19:23 BAHÇELİEVLER'DE YANGIN; MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
19:23 Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıl dönümü
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:11 İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı
18:27 Son Dakika: Milliler zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
19:12 İntihar eden Saadet öğretmen, annesine intihardan önce "Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar" demiş
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 19:27:54