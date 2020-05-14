GÜMÜŞHANE Valinin 'gelmeyin' çağrısı karşılık buldu, sokaklar boş kaldı

Valinin 'gelmeyin' çağrısı karşılık buldu, sokaklar boş kaldıGÜMÜŞHANE'de, Vali Kamuran Taşbilek, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 'İlimize gelmeyiniz' çağrısı il dışında yaşayan Gümüşhanelilerde karşılık buldu.

14.05.2020 12:11 | Son Güncelleme: 14.05.2020 12:17
Valinin 'gelmeyin' çağrısı karşılık buldu, sokaklar boş kaldı
GÜMÜŞHANE'de, Vali Kamuran Taşbilek, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 'İlimize gelmeyiniz' çağrısı il dışında yaşayan Gümüşhanelilerde karşılık buldu. Bu aylarda nüfusu katlanan kente, il dışından gelen olmayınca cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin en işlek yeri olan semt pazarları da sakin günlerini yaşıyor.
Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, il dışında yaşayan Gümüşhanelilere seslenerek, "Lütfen olağanüstü durumlar dışında bu süreçte ilimizi ziyaret etmeyiniz, ilimize gelmeyiniz. Olduğunuz yerde kalmanız hem kendi sağlığınız hem buradaki akraba, yakınlarınız ve hemşerilerinizin sağlığı açısından çok önemlidir" çağrısında bulunmuştu. Vali Taşbilek'in çağrısı il dışında yaşayan Gümüşhanelilerde karşılık buldu. Bu aylarda nüfusu katlanan kente, il dışından gelen olmayınca cadde ve sokaklar boş kaldı. Kente gelen olmayınca şehrin giriş noktalarında araç kuyrukları da oluşmuyor. Sokağa zorunlu hallerde çıkan az sayıda kişilerde maske takıyor, sosyal mesafe kurallarına uyuyor. Kentin en işlek yeri olan semt pazarları da sakin günlerini yaşıyor. Belediye zabıta ekipleri pazar alışverişi için gelenleri sosyal mesafe için uyarıyor.
'TEDBİRLERE UYMAYA ÇALIŞIYORUZ'
Semt pazarına alışverişe gelen Mustafa Özkan, Gümüşhane'de tedbirlere uyulduğunu belirterek 'Maskesiz sokağa çıkmıyoruz. Kapalı ortamlarda, manav ve market gibi ortamlarda maskesiz bulunmuyoruz. Alış veriş yaparken eldivensiz meyve ve sebzelere dokunmuyoruz. Tedbirleri elimizden geldiği kadar uymaya çalışıyoruz. Büyük şehirlerden küçük şehirlere akın olabileceğinden korkuyorum. Bu durum da küçük şehirlerde hastalığın artmasına neden olabilir. Zorunlu olmadıkça küçük şehirlere gelmemeleri daha iyi olacaktır' diye konuştu.
'VALİNİN AÇIKLAMASINA KATILIYORUZ'
Zerrin Dabağ da, Gümüşhane'de koronavirüsle mücadelenin genel olarak iyi durumda olduğunun belirterek 'Pazarın kurulduğu günlerin haricinde de tedbirlere uyulur, çok fazla bir kalabalık olmuyor. Halk olarak çok memnunuz. Bu günlerde kente gelinmemesi daha iyi. Valimizin yaptığı açıklamaya katılıyorum. Şehirde şuan da tatil için gelen vatandaşlar yok, öğrencide yok şehre gelinmemesi daha iyi çünkü düzen oluşturulmuş. Şehrimizde vaka yok. Hastalıkta temas yoluyla oluştuğu için şehre gelenlerin sayısının artması ikinci bir dalganın oluşabileceğini riskini taşıyor' ifadelerini kullandı.
Ekrem Yağlıdere ise "Ülke genelinde tedbirler mükemmel çok büyük bir sıkıntı yok. Sağlık Bakanlığımız bu konuda aktif bir şekilde çalışıyor. Sorun şu ki halk olarak önerilere çok iyi uymuyoruz. Tüm tedbirlere uymalıyız. Yaz sezonunda, en azından Kurban Bayramı'na kadar büyük şehirlerden insanların Anadolu'ya gelmemeleri çok yerinde olur. Geldiklerinde virüsün tekrar yayılma hızının artabileceğini tahmin ediyorum. Bugüne kadar alınan önlemlerin sonuçsuz kalacağını düşünüyorum. Vali beyin açıklaması gayet yerinde. Çünkü yaz döneminde büyük şehirlerden Gümüşhane gibi küçük şehirlere göçler önlenmezse aynı sorunlar yaşanacaktır. Bu nedenle zorunlu olmadıkça şehirlerarası yolculuk yapılmaması gerekiyor? dedi GÜMÜŞHANE Valinin ’gelmeyin’ çağrısı karşılık buldu, sokaklar boş kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Gümüşhane, Güncel, Haber

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