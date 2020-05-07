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GÜMÜŞHANE Valisi: Bu süreçte lütfen ilimize gelmeyiniz

Gümüşhane Valisi: Bu süreçte lütfen ilimize gelmeyinizTÜRKİYE sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh Nehri üzerinde yapılan barajlar nedeniyle karasal iklim yerine Akdeniz ikliminin hakim olduğu Artvin'de her çeşit meyve ve...

07.05.2020 14:18 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:22
Gümüşhane Valisi: Bu süreçte lütfen ilimize gelmeyiniz
TÜRKİYE sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh Nehri üzerinde yapılan barajlar nedeniyle karasal iklim yerine Akdeniz ikliminin hakim olduğu Artvin'de her çeşit meyve ve sebze yetiştirilebiliyor. Yusufeli ilçesinde üreticiler, yetiştirilen kiraz hasadına başladı.
Akdeniz ikliminin hakim olduğu Yusufeli ilçedeki tarım arazilerinde her türlü meyve ve sebze yetiştiriciliği yapılabiliyor. İlçede pirinç, zeytin, uzun dut, domates, kavun, karpuz, salatalık, ceviz, kiraz, kayısı, şeftali ve üzüm yetiştiriliyor. Ahalt Mahallesi'nde de üreticiler, kiraz hasadına başladı. Dallardan toplanan kirazlar, üreticinin de yüzünü güldürdü. Kilosu 25 TL'den satılan kirazlar, Erzurum, Kars, Rize ve Trabzon gibi illere gönderiliyor.
'ÜRETİCİ, FİYATTAN MEMNUN'
Mevsimin ilk kirazını topladığını ifade eden Ahalt Mahallesi Muhtarı Selçuk Güngör, 'Bulunduğumuz bölge Akdeniz iklimi yaşıyor. İlk kiraz da Yusufeli ilçesinin Ahalt Mahallesi'nde çıkar. Bizler de hasada başladık. Kiraza talep çok fazla ve şu an kilosu 25 TL. Üretici olarak memnunuz. Erzurum, Kars, Rize ve Trabzon gibi illerden talep alıyoruz. Ayrıca Ramazan dolayısıyla insanlar kirazla iftarını açmak istiyor, bunun için de sürekli telefonla arayarak kiraz sipariş veriyor. Günde ortalama 100 kilo kiraz topluyorumö dedi.
'YUSUFELİ, ENDER BİR BÖLGE'
Bahçede kiraz toplayan İbrahim Demirkıran ise, 'Yusufeli, 5 ay boyunca ömrü kısa olan meyvelerin yetiştiği ender bölgelerden biridi. Kiraz ve dutu, 5 ay boyunca dalından yiyebilirsiniz. Şu an da kiraz hasadı başladı. Kiraz ağaçları yaklaşık 30-40 metre yüksekliğindedir, ağaca çıkması zor ama toplaması kolayö şeklinde konuştu. GÜMÜŞHANE Valisi: Bu süreçte lütfen ilimize gelmeyiniz

Kaynak: DHA

Etiketler: Gümüşhane, Akdeniz, Artvin, Güncel, Haber

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