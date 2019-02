Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek Basınla Buluştu

Kaynak: İHA

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, birlik, beraberlik içerisinde insanı önceleyen, insan unsurunu öne çıkaran, insanı mutlu, huzurlu yaşayan, devletinden razı vatandaşların yaşadığı bir Gümüşhane oluşturmak istediklerini söyledi.Vali Taşbilek, il genelinde görev yapan gazetecilerle tarihi Özdenoğlu Konağında düzenlenen toplantıda bir araya geldi.Vali Yardımcıları Aytaç Akgül, Ali Arıkan, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Engin Doğru, Özel Kalem Müdürü Ertuğrul Akçay, Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Sezai Köprülü'nün katıldığı programda Vali Taşbilek, konuşmasına "Bir olacağız, beraber olacağız. Hep beraber güzel şeylere vesile olacağız" ifadeleriyle başladı.Sosyal devlet anlayışından sağlık çalışmalarına, turizmden spor çalışmalarına kadar geniş bir perspektifte şehrin genel bir değerlendirmesini yapan ve hazırlık aşamasındaki bazı yeni projelerle ilgili bilgiler veren Vali Taşbilek, göreve geleli 110 gün olduğunu ve şuanda planlanan çalışmalarla ilgili mutfak çalışmalarını yaptıklarını söyledi."Hep beraber güzel şeylere vesile olacağız"Gümüşhane'nin güzel bir şehir olmasının yanında iyi insanların yaşadığı bir şehir olduğunu dile getiren Vali Taşbilek, "Gümüşhane iyi şeylere layık. Herşeyi vatandaşın iyiliğine bırakmayacağız. İyi insanların iyiliklerine layık hak ettiği şekilde, mutlu, huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlamamız lazım. O nedenle her eve girelim diyoruz. Her evdeki her sorunu bilelim diyoruz. Mağdur ve mazlum varsa öncelikle onları hayatta tutalım istiyoruz. Sosyal devletiz. Bunun gereği hiçbir garibanın, mazlumun olmaması lazım. İnşallah devletinden razı vatandaşların yaşadığı bir Gümüşhane oluştururuz. Bir olacağız, beraber olacağız. Hep beraber güzel şeylere vesile olacağız. İnsanı önceleyen, insan unsurunu öne çıkaran, insanı mutlu, huzurlu, emin, devletinden razı vatandaşların yaşadığı bir Gümüşhane oluşturmak istiyoruz" dedi.Turizmle ilgili çalışmaları olduğunu, Süleymaniye Mahallesinin hem kış turizmi hem de kültür şehri olması noktasında önemli çalışmaları olduğunu kaydeden Taşbilek, "Biraz daha şekillendirmemiz lazım. Gümüşhane'yi belli bir noktaya taşıyacak bir alan Süleymaniye. Birtakım çalışmalarımız var. Onları netleştirince o da buranın gelişimi açısından çok önemli olacak" şeklinde konuştu."Süleymaniye bu memleketin en önemli önceliği"Kentin eski yerleşim yeri olan ve Türkler, Rumlar ve Ermenilerin yüzyıllarca bir arada yaşadığı hoşgörü merkezi olan ve kent merkezine 3 kilometre mesafedeki Süleymaniye Mahallesi'nin şehrin en önemli önceliği olduğunu dile getiren Vali Taşbilek, "Süleymaniye bu memleketin en önemli önceliği. Otelimiz devam ediyor. Biz Süleymaniye'yi bir mahalle olarak düşünmüyoruz. Yukarıyla bağlantılı bir şekilde topyekün düşünüyoruz. Gümüşhane'nin en özgün değerlerini orada görüyoruz. Şehrin içini perişan etmişiz. 1934'teki şehir dokusu yaşasaydı burası turistten geçilmezdi. İnsanlar özgünlüğe geliyor. Süleymaniye'yi canlandırmak zorundayız. Orası olmazsa Gümüşhane'nin merkeziyle ilgili hayal edebileceğimiz çok bir şey yok. Şehirde özgünlükler oluşturmamız lazım. Şehir merkezinde çok bulamıyoruz bunu. Canca Kalesi ve Süleymaniye Mahallesi, buralara insanlar gelecek. Altyapısı oluşturmamız lazım. Bu işleri sürdürülebilir bir anlayışla yapmamız lazım. İnsanoğlu farklı şeyleri görmek istiyor. Buraları özgün bir anlayışla insanların hizmetine sunabiliriz" ifadelerini kullandı."Yeni Zigana tüneliyle ulaşılabilirlik sorunumuz kalmayacak"Yeni Zigana tüneli ve diğer büyük tünel inşaatlarının da bitmesiyle Gümüşhane'nin ulaşılabilirlik sorununun kalmayacağını belirten Vali Taşbilek, "Tarih, doğa, kültür bu bölgenin turizmini öne çekecek bir konsept. Nitelikli bir turizm anlayışıyla özgün mekanlar oluşturacağız. Özgün alanlarımızın sunumunu iyi yapacağız. Yeni Zigana tüneliyle ulaşılabilirlik sorunumuzda kalmayacak. Turizm uzun soluklu bir iş. Bir süreç işi. Ciddi bir altyapı gerektirir. Siz hazır olduğunuzda eninde sonunda burası insanlarla buluşacaktır" dedi.Geçtiğimiz günlerde eğitimle ilgili geniş katılımlı bir toplantı yaptıklarını hatırlatan Vali Taşbilek, eğitim adına yapılan hiçbir faaliyetin yeterli olmadığının altını çizerek daha fazlasını yapacaklarını söyledi."Çok ciddi sportif tesislerimiz var ama istenilen düzeyde kullanmadıktan sonra bir anlamı yok"Eğitimle birlikte spor teşkilatının da çok uyumlu şekilde çalışması gerektiğini vurgulayan Vali Taşbilek, "20 bin civarında öğrencimiz var. Çok ciddi sportif tesislerimiz var. Ama istenilen düzeyde kullanmadıktan sonra bir anlamı yok. Bir toplumu ayakta tutan sağlıklı nesil yetiştirmektir. Ahlak ve erdemi de işin içine katınca hiçbirşeyden korkmayalım. Gümüşhane bunlara müsait bir şehir. Bizim desteklerimizle çok daha yukarıya çıkacak bir şehir" ifadelerini kullandı.Yaklaşan 31 Mart mahalli idareler genel seçimleriyle ilgili alınan tedbirlerden de bahseden Vali Taşbilek, kamu adına kendilerine düşenin bu seçimlerin selametle ve güven içerisinde yürütmek olduğunu, bu ortamı hazırlayarak insanların rekabet edebilirliği noktasında hiçbir sıkıntısı yaşamaksızın devletin demokratik yüzünü ortaya koyarak herkesin demokratik şartlarda yarışabilmesi için bir ortam hazırlamak olduğunu söyledi."Gümüşhane medeni insanların yaşadığı şehir"Gümüşhane'nin çok demokratik bir şehir olduğunu kaydeden Vali Taşbilek, "Biz bu işin güvenlik ve kamu düzeni boyutundayız. Bu boyutta da yapılması gereken bütün toplantıları yaptık. Bütün tedbirlerimizi aldık, alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Bundan sonrada yine peyderpey bütün arkadaşlarımızla toplantılarımız devam edecek. Amacımız Gümüşhane'yi 31 Mart seçimlerinde kendine yarışır şekilde temsil etmek. Gümüşhane medeni insanların yaşadığı şehir. Bugüne kadar da demokratik olgunluğu gösteren şehirlerin başında geliyor. Geçmiş demokrasi hayatına bakıldığında çok güzel bir insan havasında demokrasi şöleninde geçmiş seçimler. Sizlerin ve bütün halkımızın desteği ile bu süreci böyle yöneterek 31 Mart seçimlerini kazasız belasız, kırgınlığa sebebiyet vermeksizin geçirmektir" diye konuştu."Muhtar adaylarımıza yönelik bir çalışmamız var"Köy muhtarlıkları ile ilgili özel tedbirler aldıklarını da hatırlatan Vali Taşbilek, "Bütün muhtarlarımıza ulaşacak şekilde, muhtar adaylarımıza yönelik bir çalışmamız var. O noktada da köylerimizde en ufak bir kırgınlığa kırılmaya sebebiyet vermeksizin 31 Mart sürecini tamamlamak istiyoruz. Bunu da sizlerin ve değerli Gümüşhanelilerin desteği ile çok güzel bir şekilde geçireceğiz. Herkese örnek olacak bir siyasi çalışmayla bu süreci yürüteceğiz. 1 Nisan sabahı da seçilen başkanımız olacak seçilmeyenler arkadaşlarımız, dostlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz olacak. Hep beraber seçilene herkesin desteğiyle ilimizin, ilçelerimizin, beldelerimizin, köylerimizin kalkınması noktasında bütün vatandaşlarımız el birliği ile çalışacak" şeklinde konuştu. - GÜMÜŞHANE