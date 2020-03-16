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Gümüşhane ve Giresun'da ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor

Gümüşhane ve Giresun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.

16.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:41
Gümüşhane ve Giresun'da ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor
Gümüşhane ve Giresun 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.
Gümüşhane Belediyesi ekiplerince halkın yoğun olarak kullandığı ibadethane, park, otobüs durakları ile yaşam alanları dezenfekte ediliyor.
Gümüşhane Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, halk sağlığının önemine işaret edilerek, ortak kullanım alanlarının dezenfekte edilmesi çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğü bildirildi.
Ortak kullanım alanlarında tam bir hijyen sağlayarak salgın hastalıklara karşı tedbirlerin en üst seviyede alınacağı kaydedilen açıklamada, "Şu an salgın yok ama hızlı bir şekilde yayılan bu hastalığın önlenmesinde alınacak tedbirler çok önemli. Hemşehrilerimizden de isteğimiz kişisel hijyen kurallarına daha çok dikkat etmeleridir." ifadesine yer verildi.
Giresun
Giresun Belediyesi, koronavirüse karşı il genelindeki camilerde dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor.
Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, oluşturdukları ekibin kent genelinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Son olarak camilerin dezenfekte edildiğini aktaran Şenlikoğlu, "Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Hijyen kurallarına dikkat ettikleri sürece virüsten korunma çok daha olay olacaktır." ifadesini kullandı.
Bulancak ve Keşap belediyeleri ekipleri de koronavirüse karşı koruyucu önlemler kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Gümüşhane, Giresun, Güncel

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