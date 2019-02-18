Gümüşhaneliler Aksu'yu Ziyaret Etti

Gümüşhaneliler Kocaeli Konfederasyonu Başkanı Süleyman Olgun, Kelkit Babakonağı Dernek Başkanı Naci Çelik, Yenimahalle Muhtar adayı Halil Keskinoğlu ve beraberinde ki kalabalık heyet Saadet Partisi Çayırova Belediye Başkan adayı Yusuf Aksu'yu ziyaret ettiler.

Ziyarette konuşan dernek başkanları karşılıklı fikir alış verişinde bulundular. Dernek başkanlarına siyasi çalışmalar ve gündem ile alakalı bilgiler aktaran İlçe Başkanı Yusuf Aksu, ziyaretleri için kendilerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Bültenler