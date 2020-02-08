Gümüşhanespor-Başkent Akademi FK maçı ertelendi

TFF 2. Lig'in 22. haftasında Beyaz Grup'ta yarın oynanacak Gümüşhanespor-Başkent Akademi FK karşılaması, elverişsiz hava koşuları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan Gümüşhanespor Kulübü'ne gönderilen yazıda, yarın saat 13.00'te Gümüşhane Yenişehir Stadyumu'nda oynanması gereken müsabakanın elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle TFF 1. Lig'deki Giresunspor-İstanbulspor maçı ile TFF 3. Lig'deki Yomraspor-Serik Belediyespor karşılaşması tatil edilmiş, TFF 2. Lig'deki Hekimoğlu Trabzon-GMG Kırklarelispor maçı ertelenmişti.

Kaynak: AA