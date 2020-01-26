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Gümüşhanespor, Çorum FK maçı tribün gelirlerini depremzedelere bağışladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, bugün sahasında Çorum FK ile oynadığı karşılaşmanın tribün gelirlerini Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere bağışladı.

26.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 26.01.2020 18:40Gümüşhanespor, Çorum FK maçı tribün gelirlerini depremzedelere bağışladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden , bugün sahasında FK ile oynadığı karşılaşmanın tribün gelirlerini ve Malatya'daki depremzedelere bağışladı.
Gümüşhanespor Kulübü Başkanı Cengiz Fırat, maçın ardından yaptığı yazılı açıklamada, tüm Türkiye'nin depremin yaralarını sarmak için harekete geçtiğini belirtti.
Gümüşhanespor olarak depremzedelerin yanında olduklarını bildiren Fırat, bu amaçla sahalarında 4-1 mağlup oldukları maçın tribün gelirlerini depremzedelere bağışladıklarını ifade etti.
Fırat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Elazığ merkezli depremin üzüntüsü içindeyiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gümüşhanespor kulübü olarak depremzedelerimizin her zaman yanında olacağız. İlk olarak Çorum FK maçında tribün gelirini bağışladık. Bundan sonraki süreçte de yardımlarımızı sürdüreceğiz."

Gümüşhanespor, Elazığ, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

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