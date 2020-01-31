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Gümüşhanespor'da Fatih Akyel'in görevine son verildi

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor, teknik direktör Fatih Akyel'in görevine son verildiğini açıkladı.

31.01.2020 18:58 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:58Gümüşhanespor'da Fatih Akyel'in görevine son verildi
TFF 2'nci Lig ekiplerinden , teknik direktör Fatih Akyel'in görevine son verildiğini açıkladı. Açıklamada, "Transfer dönemi boyunca kulübümüzün şehrimizin ve milletimize yakışmayan tutumları sebebiyle Fatih Akyel ile yolların ayırdık" denildi.

Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Cengiz Fırat yaptığı yazılı açıklamada teknik direktör Fatih Akyel'in görevine son verildiğini belirterek, "Transfer dönemi boyunca kulübümüzün şehrimizin ve milletimize yakışmayan tutumları sebebiyle Fatih Akyel ile yolların ayırdık. Bu olumsuz tavrını sergileyen ve arkamızdan kuyumuzu kazan bir şehrin hayalleri ile oynayan bu insana destek veren Gümüşhaneli yöneticilerin de istifalarını istedik. Ayrıca şu anda kamuoyuna açılamayacağı kendilerini çok iyi bildiği hamleleri yapmadıkları sürece Pazartesi'nden gününden itibaren savcılığa suç duyurusunda bulunulacağız. Pendik maçından sonra süreçle ilgili detaylı bir açıklama yapacağımız söylemek isterim. Transferi açamadık diye hiç kimse pes ettiğimiz düşünmesin, ilk gün ki inancımızı koruyoruz. Mevcut oyuncularımızın bu zorlu süreçte alnımızın akıyla çıkacağımızı ve ligde kalacağımızda inanıyorum. Taraftarımızın ve şehrimizin desteğiyle her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu söylemek isterim" ifadelerini kullandı


- Şhane

Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Fatih Akyel, Spor

Kaynak: DHA

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