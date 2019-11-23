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Gümüşhanespor'da Tolga Köprülü kulüp başkanı seçildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'un olağanüstü kongresinde başkanlığa Tolga Köprülü seçildi.

23.11.2019 18:24 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:24Gümüşhanespor'da Tolga Köprülü kulüp başkanı seçildi
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 'un olağanüstü kongresinde başkanlığa Tolga seçildi.
Kulübün Tekke köyündeki tesislerinde yapılan kongrede, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından oylamaya geçildi.
Oylama sonucu tek aday olarak kongreye katılan ve Gümüşhanespor'da 1997-2005 yılları arasında hem kaleci hem de kaptan olarak görev yapan Tolga Köprülü kulübün yeni başkanı oldu.
Köprülü, seçimin ardından yaptığı açıklamada, ilk hedeflerinin takımı TFF 2. Lig'de tutmak olduğunu vurgulayarak, yönetim olarak ellerini taşın altına koyacaklarını söyledi.
Tüm yaşanan tartışmaların, yarın oynayacakları maçta alacakları 3 puanla sona ereceğini dile getiren Köprülü, "Bu takımı biz bugün halka indirdik. Herkes elini taşın altına sokacak. Bu işi bilenlerle beraber herkesin bu kulüpte söz hakkı var. Herkes fikrini söyleyecek. Bu kulüp üretmediği müddetçe batmaya mahkumdur. Bu takımın altyapısını oluşturacağız." dedi.
Köprülü'nün yönetiminde, Gümüşhanespor'un teknik direktörü Fatih Akyel ile takım kaptanı Mehmet Menderes Önkuzu da yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Gümüşhanespor, Köprülü, Spor

Kaynak: AA

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