Gümüşhanespor'da yeni başkan Muharrem Güray Eroğlu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor 'da, kulüp başkanı Cengiz Fırat 'ın sağlık sorunlarını nedeniyle istifa etmesi üzerine yönetim kurulu kararıyla Mali İşler Sorumlusu Muharrem Güray Eroğlu yeni başkan oldu.

Kırmızı beyazlı ekipten yapılan yazılı açıklamada, Gümüşhanespor Kulüpaşkanı Cengiz Fırat'ın sağlık sorunları nedeniyle başkanlıktan çekildiği yönetimin oy birliğiyle yeni başkanın Muharrem Güray Eroğlu olarak seçildiği bildirildi.

Gümüşhanespor'un yeni başkanı Muharrem Güray Eroğlu, yeni görevinin hem camiaya hem yönetime hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Kulübümüze bugüne kadar emek veren katkı sağlayan her kademedeki gönüllülerine teşekkür ediyorum. Çalkantılı bir dönemden geçtik ama artık ayağa kalkma zamanı. Ben bu takıma inanmasam görevi kabul etmezdim. Gümüşhanespor'un ligde kalacağına yürekten inanıyorum. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla ne gerekiyorsa yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Ancak bunu herkes takdir eder ki, bu yolda hedefe ulaşmak için yalnız bizim gayretlerimiz yetmez. Gümüşhane'yi, Gümüşhanespor'u seven herkesin desteğini bekliyoruz. Geçmişte olan olmuş. Bizim geçmişi konuşacak veya geçmişe ayıracak zamanımız yok. Geçmişe tamamen sünger çekip, takımımıza sahip çıkma zamanı. Tabi ki, konuşulması gereken, kamuoyunun bilmesi gerekenler var. Ancak bunları konuşma zamanı şimdi değil. Önceliğimiz takımımızı hak ettiği yerde tutmak. Bu sebeple sezon sonuna kadar herkesten destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

- Şhane