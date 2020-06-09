Gümüşkafe'ye gelenlerin ateşi ölçülüyor

Ekonomik fiyatı, kaliteli hizmeti ve doğal güzelliğiyle vatandaşların uğrak noktası olan Salihli Belediyesi Gümüş Kafeterya Sosyal Tesisleri, korona virüse karşı tüm tedbirlerini alarak müşterilerine kapılarını açtı.

Gümüşkafe'ye gelenlerin ateşi ölçülüyor
09.06.2020 10:08 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:44
Ekonomik fiyatı, kaliteli hizmeti ve doğal güzelliğiyle vatandaşların uğrak noktası olan Salihli Belediyesi Gümüş Kafeterya Sosyal Tesisleri, korona virüse karşı tüm tedbirlerini alarak müşterilerine kapılarını açtı. Kafeye gelen müşterilerin ateşi ölçüldükten sonra içeriye alınıyor.

Gümüş Kafeterya Sosyal Tesisleri Sorumlusu Mehmet Şakir Çiçek, korona virüs salgını kapsamında kapalı olan tesisin tüm önlemleri alarak hizmete açıldığını söyledi. Kafe girişine dezenfektan kutusu ve hijyen paspası yerleştirildiğini belirten Çiçek, her müşterinin ateşi ölçüldükten sonra tesise alındığını belirtti.

Her türlü tedbirin alındığını belirten Çiçek, "Sosyal mesafenin korunması için masalar arasına en az 1.5 metre mesafe bırakılması, aralıklı oturma düzenine geçilmesi gibi tüm önlemelerimizi aldık. Her akşamda kapatırken, temizliğimizi yapıp, kafeyi dezenfekte ediyoruz." dedi.

Çiçek, eşsiz doğa manzarasına karşı sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra ızgara, kahvaltı ve fast food çeşitleri ile hizmet verdiklerini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Salihli Belediyesi, Gümüş, Güncel, Haber

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