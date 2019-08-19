Gümüşlük Festivali Gitarist Begül Erhan'ı konuk etti

Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyünde gerçekleşen konser, Bodrumlu sanatseverlerce ilgiyle karşılandı.

Festival kapsamında gerçekleşen konserde klasik müzik dinleyicisinin karşısında Jose Luis Merlin, Francisco Tarrega, Isaac Albeniz, Agustin Barrios Mangore, Celso Machado ve Fernando Bustamente'nin eserlerinin yanı sıra anonim eserlere de yer veren Begül Erhan, Türkiye'de albümü çıkmış ilk kadın klasik gitarist olma özelliğine sahip. İkinci albümünün hazırlıklarını da yapan Begül Erhan'ın Anadolu türkülerinden oluşan ilk albümü 'Anatolian Folk Songs', Ada Müzik etiketiyle 2017'de yayınlanmıştı.

Bodrumluları klasik gitarıyla büyüledi

Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyünde izleyici ile buluşan Begül Erhan sergilediği üstün performans ve geniş kapsamlı repertuarıyla Bodrumlu klasik gitar tutkunlarını büyüledi. Sanatçı, geceye Jose Luis Merlin'in, "-vocacion –Zamba –Chacarera –Carnavalito –Evocacionve –Joropo" başlıklı bölümlerden oluşan "Suite del Recuerdo" adlı eseriyle başladı. Ardından Francisco Tarrega'nın, "Recuerdos de la Alhambra" adlı yapıtını seslendiren Erhan, bu eserde yer alan "Capricho Arabe" ve "Endecha & Oremus" adlı bölümlere yer verdi. Begül Erhan, geceye Isaac Albeniz'in sevilen iki eseriyle devam etti. Bu eserler sırasıyla, "Rumores de la Caleta" ve "Asturias (Leyenda)" başlığını taşıyordu. Begül Erhan'ın Dibeklihan sahnesinde verdiği klasik gitar resitali, Barrios Mangore'nin bir eseriyle sürdü. "-Preludio Saudade -Andante Religioso -Allegro Solemne" adlı üç bölümlük eser, "La Catedral" başlığını taşıyordu. Daha sonra üç anonim eserle izleyici karşısına gelen Begül Erhan, sırasıyla aranjesi Çağdaş Üstüntaş'a ait "Yağcılar Zeybeği"ni, ardından Murat İşbilen tarafından aranje edilen "Kara Toprak" ve Bekir Küçükay tarafından aranje edilen "Aman Avcı"yı seslendirdi. Program Celso Machado'nun, "Parazula" adlı yapıtıyla devam etti. Son olarak Fernando Bustamente'nin, "Misionera" adlı eserini Jorge Morel aranjesi ile seslendiren Begül Erhan, kendisine sunulan çiçek buketinin ardından geceyi sonlandırdı. Genç gitarist başarılı performansıyla Bodrumlu klasik müzikseverden uzun bir süre alkış aldı.

Konserde çevrecilerden sosyal mesaj ve belgesel gösterimi

Konser kapsamında ayrıca bir de çevre konulu belgesel gösterimi de yapıldı. Konsere davet edilen ve 8 çocuktan oluşan Zortul grubu, Begül Erhan'ın resitalinin ardından bir konuşma yaparak, tüm yetişkinleri Bodrum yarımadasının kuzeybatısında yer alan Küdür yarımadasını temiz tutmaya, geleceğe olduğu gibi miras bırakmaya davet etti. 8 gönüllü çocuktan oluşan Zortul grubu, her Cumartesi Küdür yarımadasında çöp toplama etkinliği düzenliyor. Çocuk çevrecilerin ardından Küdür Platformundan Umay Karabaş da bir konuşma yaparak Küdür'ün birinci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olduğundan söz etti ve yapılaşmayla karşı karşıya olduğunu, Akdeniz foklarının yaşam ve üreme alanlarının tahrip edildiğini belirtti. Daha sonra "Küdür" isimli belgeseli hazırlayan Bodrum Lokal grubu, Küdür'ün sahip olduğu özel flora fauna ve çevre eko sistemine olan ilişkisinden bahsetti.

16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali sponsor ve destekçiler

Kurumsal Sponsorlar; TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi. Kumda Tema Sponsorları; Sistem A.Ş ve Gruptrans. Açılış Konseri Etkinlik Sponsoru, Liba Laboratuarları. Etkinlik Sponsorları; Koçtaş, Aris Life-Canderel, Jasmin Art Production. Festivalin bu yıl İşbirliği içersinde olduğu kurumlar ise Aktur A.Ş, Art Israel ve Culture Ireland'dan oluşuyor. Ayrıca Türk Hava Yolları, Resmi Ulaşım Sponsoru olurken, Julius Meinl ve Hancı İnşaat ise Servis Sponsoru olarak yer alıyorlar. Festivalin medya sponsorları ise Digiboard, Radyo Halikarnas ve Radyo EKO.

Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi, Toprak Ev Konserleri, Gümüşlük Sahili Konserleri ve Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü konserleri saat 20.30; Antik Taş Ocağı, 'Taşta' konserlerinin başlama saati 21.15'tir. Biletler, etkinlik olmayan günlerde 10.00-18.00 arasında Festival Merkezinden, etkinlik günlerinde saat 19.30'dan itibaren etkinlik mekânındaki gişeden temin edilebilir. Ayrıca biletler, 5 Temmuz Cuma gününden itibaren Biletix'ten temin edilebilecek.