Gümüşlük'te festival İspanyol Escarteen Sisters ile devam ediyor

İspanyol folk müziği, bosso nova, funk gibi farklı müzik tarzlarından hareketle ortaya çıkan ve adını çok da tanımlamaya çalışmadıkları bir tarza sahip olduklarını belirten Flavia ve Laia Escarteen kardeşler, müziklerini anlatmak için kelimeleri yeterli bulmuyor ve bu tanımlamayı dinleyicinin kendisine bırakıyor.

Flavia, Laia, Viyolonsel ve Kemandan oluşan dörtlü

İspanya'nın Penedès bölgesinde, üzüm bağlarının arasında bir çiftlik evinde büyüyen Escarteen kardeşler, iki kişi olmalarına rağmen; iki vokal, viyolonsel ve kemandan oluşan bir yaylı çalgılar dörtlüsünün verdiği etkiyi veriyor dinleyicisine. Flavia ve Laia Escarteen, eserlerini büyüdükleri çiftlik evinin huzurlu ve sessiz ortamında meydana getirmişler. Flavia, viyolonsel çalıyor ve vokal yapıyor; Amat Santacana, Natalie Haas ve Mike Block'un öğrencisi. Laia ise ikilinin vokalisti, kemancısı ve perküsyon çalıyor; Celestial Alias ve Carme Canela, Apel·les Carod, Pere Nolasc ve Oriol Saña'nın öğrencisi. Yakın zamanda Liceu Konservatuarından mezun olacak.

Büyükbabaya müzik

İkili, müziğe büyüdükleri yerden çok uzakta Belçika'da yaşayan büyükbabaları için şarkı besteleyerek başlamış. Müzikleriyle coğrafi mesafeleri kısaltmak ve böylece bir yakınlık yaratmak isteyen Escarteen Kardeşler, Katalonya bölgesinde gerçekleşen çeşitli festivallere katıldılar. Ayrıca Avrupa turları ve konserler düzenlediler: Aphonia, Undàrius, Altacústic, EVA ve Vilafest bunlardan birkaçı. "Akustik Müzik Yarışması 2016"da birincilik ve Halk Ödülü kazandılar. Daha sonra kitlesel fonlama kuruluşu Verkami'nin desteği ile ilk albümlerini kaydettiler. Albüm, halk müziği, pop ve cazdan etkilenerek yapılan samimi bir koleksiyon. Şarkılar, Katalanca, İngilizce, İspanyolca ve Hollandaca olarak dinleyiciyle buluşuyor.

İkili, Gümüşlük sahilindeki Toprak Ev'deki gecede saat 20.30'da başlayacak konserde, kendi eserlerinden oluşan akustik bir seçkiyle, Bodrumlu izleyicinin karşısında olacak.

16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali sponsor ve destekçiler

Kurumsal Sponsorlar; TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi. Kumda Tema Sponsorları; Sistem A.Ş ve Gruptrans. Açılış Konseri Etkinlik Sponsoru, Liba Laboratuarları. Etkinlik Sponsorları; Koçtaş, Aris Life-Canderel, Jasmin Art Production. Festivalin bu yıl İşbirliği içersinde olduğu kurumlar ise Aktur A.Ş, Art Israel ve Culture Ireland'dan oluşuyor. Ayrıca Türk Hava Yolları, Resmi Ulaşım Sponsoru olurken, Julius Meinl ve Hancı İnşaat ise Servis Sponsoru olarak yer alıyorlar. Festivalin medya sponsorları ise Digiboard, Radyo Halikarnas ve Radyo EKO.

Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi, Toprak Ev Konserleri, Gümüşlük Sahili Konserleri ve Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü konserleri saat 20.30; Antik Taş Ocağı, 'Taşta' konserlerinin başlama saati 21.15'tir. Biletler, etkinlik olmayan günlerde 10.00-18.00 arasında Festival Merkezinden, etkinlik günlerinde saat 19.30'dan itibaren etkinlik mekânındaki gişeden temin edilebilir. Ayrıca biletler, 5 Temmuz Cuma gününden itibaren Biletix'ten temin edilebilecek.